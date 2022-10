David González: "De visitante ya no vamos a parquear el bus y a ganar de contragolpe; vamos a jugar"

En su primera experiencia como entrenador en el fútbol profesional, David González viene adelantando su tarea al frente del Independiente Medellín, con el que se encuentra cerca de lograr la clasificación en el grupo de los ocho mejores de la Liga II 2022 del balompié colombiano. Los rojos de Antioquia marchan en la quinta posición y tienen 28 puntos, a falta de tres jornadas de la fase 'todos contra todos'.

Después de la victoria 0-2 sobre Unión Magdalena, el plantel de jugadores del 'poderoso' tiene unos días para trabajar, algo que quiere aprovechar el cuerpo técnico.

Así lo comentó el propio González en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Así dijo que "la verdad en que en estas semanas es cuando más se trabaja, más se trata de meterle más contenido al grupo, a los jugadores, hacer cosas que el tiempo te deja, planeando y demás. De pronto hasta se trabajan aspecto para más adelante, no necesariamente que se tendrá que poner en práctica en el siguiente partido".

El antiguo arquero del propio DIM y del Deportivo Cali, en nuestro país, también dejó una reflexión con respecto a creencias que han pasado de generación a generación de hinchas del cuadro antioqueño y que tienen que ver con el sufrimiento para conseguir los objetivos.

"En ese tema de que todo lo del Medellín es sufrido, pues todos los que ganan sufren, los que pierden sufren. Eso en el caso nuestro ha pasado de los padres a hijos y de los hijos a nietos, y así. Y eso hay que cambiarlo, que seamos positivos cuando vayamos al estadio, pensando en que el equipo va a ganar y no a sufrir", expresó el profesor David González.

Con respecto a su idea futbolística, el adiestrador antioqueño reveló que "el que más quiere ganar siempre es el jugador, pero él necesita sentirse tranquilo, que funciona lo que se le plantea, es ahí cuando se empieza a dar esa empatía y todo fluye. Es importante que siempre se va a cualquier estadio a jugar y eso da tranquilidad. De visitantes, por ejemplo, no solamente se va a parquear el bus y a ganar de un contragolpe; sino que se va a jugar".

¿Quién inspiró a David González para ser técnico de fútbol?

"El 'bichito' para ser entrenador me empieza a picar en el 2011, cuando estaba en el Brighton, de Inglaterra, y tuve como técnico a Gustavo Poyet, él la verdad que me marcó. Decía él que quería ser un entrenador que nunca tuvo cuando jugaba y eso me enganchó. Empecé a estar pendiente cómo se relacionaba con los jugadores, qué hacía y desde ahí me incliné por ser técnico", explicó David González sobre su espejo para el camino que ahora recorre como entrenador.