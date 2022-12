David González: "El resultado hubiera sido otro, pero así es esto, hay que mirar el lado positivo"

Medellín y Deportivo Pereira empataron a un gol en la ida de la final de la liga del fútbol colombiano. El DIM se adelantó en el Atanasio Girardot con una anotación de Diber Cambindo, no obstante, el 'matecaña' lo igualó rápidamente por intermedio de Leonardo Castro. Tras finalizar el compromiso en el máximo escenario de la capital de Antioquia, David González, entrenador del rojo paisa, dio su balance de lo que fueron estos 90 minutos.

"Mas allá de las actuación de un arquero (Haren Castillo) y de los goles que pudieron haber sido y no fueron, no creo que nos haya faltado nada más, el partido que vi hoy (domingo) es de los mejores partidos que hemos jugado. Me voy tranquilo y contento por lo que los jugadores mostraron en la cancha, y las oportunidades de gol que crearon ante un rival que no está aquí por suerte ni porque nadie le regaló nada. Al terminar el partido en Pasto me preguntaron qué rival prefería en la final y yo dije el más fuerte y definitivamente es el más fuerte, y me encanta; me encanta que haya un partido así, que incluso con el resultado así, para el partido del miércoles que va a ser espectacular", dijo de entrada el timonel del 'poderoso'.

Otras declaraciones

*El tema de los cambios

"Por más que el equipo esté jugando muy bien, cuando ya uno está promediando los 30 o 35 minutos del segundo tiempo, hay un desgaste físico de 70 minutos de estar corriendo, el desgaste no sólo es de nosotros sino del rival. Uno muchas veces piensa en unas piernas frescas y en el algo que le de a uno una ventaja condicional, le tenemos mucha confianza a los muchachos que entran".

*La táctica del partido

"Son situaciones del partido, el hecho de que Pereira juegue con cinco en el fondo, con tres centrales y dos carrileros hacen que los espacios a aprovechar sean distintos, es situación de la estructura que ponga el rival, de los jugadores en la cancha poderlos identificar, generar los espacios y poder explotarlos".

*Los puntos a valorar de su equipo

"Desde mi perspectiva me voy lleno de una final digna, de dos equipos; se habla de una final inédita; de un equipo que a lo mejor no había llegado a una final, mucha gente se quedó pensando en que le hubiese gustado ver a otros equipos en la final, y para mí lo de hoy es fenomenal. Lo que me gustó de mi equipo es la conquista de muchos espacios que hemos venido trabajando desde el principio del semestre, espacios dentro de la cancha que a veces los conquistan los defensores centrales o laterales, la manera en que los pivotes se comportaron, lo de Luciano (Pons) jugando como segunda punta, es fenomenal, las vigilancias defensivas; los jugadores del Pereira que dejan descolgados son rápidos, sin embargo, la mayoría del partido los tuvimos controlados, encontramos opciones, hicimos gol; el resultado perfectamente hubiera sido otro y bastante distinto, incluso por un más goles de diferencia, pero así es esto, así es la final y hay que mirar las cosas por el lado positivo".

Sobre lo mismo, González agregó lo siguiente: "Para nosotros es que nos vamos con esa sensación de que tenemos que jugar igual, con los dientes apretados y jugar exactamente igual como lo hicimos, y las posibilidades de ser campeón son muchas".

*Cómo jugar la vuelta

"A lo largo del torneo se ha visto que afuera también hemos tratado de jugar lo mismo, vamos a hacer lo que siempre hacemos y estamos convencidos que así vamos a salir adelante".