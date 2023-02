David González: "En el segundo tiempo se estuvo cerca de eso que queremos ver y estamos buscando"

Independiente Medellín no pudo aprovechar el hombre de más este sábado contra Santa Fe y terminó igualando a un gol en el Atanasio Girardot. Luego del empate en el escenario antioqueño, por la fecha número 3 de la liga del fútbol colombiano, David González, entrenador del DIM, dio sus impresiones en rueda de prensa de lo que fue el trabajo de los suyos.

"Hay algo que hay que decir antes de la reacción del segundo tiempo y es que cuando un equipo se queda con diez y sobre todo de manera temprana, hay que aprovechar esos primeros cinco minutos mientras el equipo que se quedó con 10 reacciona y mirar qué va a hacer para tratar de compensar la estructura. Nosotros dejamos pasar esa ventana, tendríamos que haber sido más incisivos y arriesgados para que esa ventaja los hubiese tomado a ellos con indecisiones. La ventaja de un equipo con diez es que ya no le da pena defenderse y lo avala tener un jugador menos. En el segundo tiempo tratamos de buscar mayor velocidad, de tratar de movilizar esa última línea de Santa Fe; lastimosamente no entró la balón", dijo de entrada el entrenador del 'rojo' de la capital de Antioquia.

Sobre el planteamiento del equipo, que no aprovechó el primer tiempo con el hombre de más, González aseguró lo siguiente:

"Al final, la decisión es de nosotros, el que se nos haya pasado ese primer tiempo sin esa intensidad, seguramente podríamos haber hecho algo, pero uno en esas cosas del fútbol de cómo voy a ser un cambio a los cinco minutos o cómo voy a meter un cambio en el primer tiempo; de hecho, hacer un cambio en el entretiempo, hay que cuidar mucho para no jugar con el estado de ánimo del jugador; todo eso entra en la balanza y al final podríamos haber terminado hablando de un gran segundo tiempo que no dio la posibilidad de remontar y sacar los tres puntos, pero lastimosamente no fue así".

Igualmente en la rueda de prensa fue consultado sobre el estilo de juego que quiso implementar en el segundo tiempo, con el fin de lograr un resultado positivo.

"Tratamos de encontrar ventajas en todos los lugares de la cancha, mantener la amplitud, obviamente hace que el equipo rival sume más gente o tenga que abrirse o cerrar espacios. Es tratar de interpretar lo que el rival está mostrando, pero tratar de mantener ocupados siempre los carriles en los que nosotros dividimos la cancha, para tratar de buscar los espacios y las ventajas".

Otras declaraciones de David González:

*El Medellín fue mejor después de los cambios

"Lo que pasa es que la situación del partido lleva a que se hubiese dado así, ojalá uno hubiese tener un equipo así de incisivo los 90 minutos, pero se dejan espacios en la parte de atrás que hay que tener cuidado, no creo que pasen por los cambios o porque el equipo del primer tiempo es el que no quiera, y el del segundo sí, pero son 90 minutos y los vivimos como tal, no lo separamos. Todos queremos que el equipo genere opciones de gol y en ese orden de ideas, en el segundo tiempo se estuvo más cerca de eso que queremos ver y estamos buscando".

*Lo que debe cambiar el DIM para los siguientes partidos

"Eso es lo que tenemos que cambiar, si el equipo contrario le expulsan un jugador tenemos que tener esa mentalidad de que voy a ir a meterle cuatro o cinco y lo más rápido posible, pero cuando uno deja que el equipo se meta en el partido y adquiera esa estructura defensiva es complicado".

*La actuación de Felipe Pardo

"Tratamos de encontrar con él, algo que hemos venido trabajo en la última etapa, que ya no juegue tanto por fuera sino que se meta a hacer esa posición, que a veces Luciano (Pons) lo hace también. Está con la confianza arriba y eso es importante para nosotros".