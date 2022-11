David Gónzalez, entrenador del Medellín: "Nos ajustamos a lo que el rival está exigiendo"

Este martes, Deportivo Independiente Medellín dio un 'golpe sobre la mesa', luego de derrotar en el estadio Pascual Guerrero al América de Cali con un sólido 0-2. Los antioqueños, además, llegaron a cuatro puntos en el cuadrangular B y se mantienen en la vanguardia, en búsqueda de la añorada final.

Con goles de Andrés Felipe Cadavid y Luciano Pons, los dirigidos por David Gónzalez tomaron un 'respiro' y dejaron muy mal parado a los 'escarlatas', que aún no suman unidades. Justamente, el entrenador paisa habló en la rueda de prensa y dio su balance de lo que fue este encuentro en territorio vallecaucano.

"Los jugadores han empezado a diferenciar los distintos momentos del juego, dependiendo a lo que estamos necesitando. Nos ajustamos a lo que el rival está exigiendo", fueron las palabras iniciales del entrenador que destacó lo realizado por sus muchachos.

Cuando fue cuestionado sobre la forma en la que juega su equipo, Gónzalez fue claro y defendió el sistema táctico que usa: "Pareciera que Medellín usara un esquema tradicional, pero si uno verdaderamente se pone a mirar lo que hacemos cuando no estamos defendiendo, se convierte en todo, menos en un 4-4-2. A veces las cosas salen por las decisiones de los jugadores o por lo planeado en la semana, pero ayuda esa flexibilidad que le damos".

Además, para culminar, hizo un análisis de sus mediocampistas: "No me gusta tener tan etiquetados a los jugadores. El hecho de que Andrés Ricaurte lleve la camiseta '10' y yo lo pongo a jugar al lado de Adrián Arregui, no significa que yo esté jugando con un solo volante de marca. No son los nombres, sino las posiciones en el campo desde donde lo debemos analizar".

Ahora, David Gónzalez y sus muchachos se deberán preparar para el juego de la fecha 3 de los cuadrangulares, que será contra Águilas Doradas, los líderes del grupo. Este encuentro será el sábado 12 de noviembre, en el Alberto Grisales, a partir de las 7 de la noche.

¿Cómo está la tabla de posiciones del cuadrangular B del fútbol colombiano?

Luego de las dos primeras fechas, el líder del grupo B de los cuadrangulares es Águilas Doradas, quienes este martes derrotaron a Pasto, con seis puntos. Allí le sigue el DIM, que llegó a cuatro puntos con este triunfo. En la tercera casilla aparece el Pasto con 1 solo punto. Mientras que, el América es el colero y aún no ha sumado nada.