David González: "Es un triunfo demasiado importante, empezando por lo que pasó en el clásico"

Independiente Medellín consiguió un importantísimo triunfo en la fecha 16 del fútbol colombiano, tras vencer a Unión Magdalena , como visitante, con anotaciones de Víctor Moreno y Andrés Ricaurte. Con este resultado, los dirigidos por David González escalaron importantes posiciones y se ubicaron en la cuarta posición de la tabla.

Con respecto a lo acontecido, el timonel del conjunto 'poderoso', atendió a los medios de comunicación para brindar sus sensaciones de la nueva victoria en el rentado local, "es un triunfo demasiado importante, empezando por lo que había pasado en el partido anterior, veníamos con una racha de triunfos y luego de perder tras una racha como la que veníamos se empiezan a generar algunas dudas. El hecho de salir hoy en una plaza difícil, jugar y ganar, nos reconforta y nos deja de nuevo por esa senda en la que veníamos antes del clásico", expresó el exarquero.

Y continuó con su balance de lo sucedido en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta, "el primer tiempo fue de estar muy bien parados y evitar que Unión explotara sus fuerzas. El segundo tiempo fue nuestro y supimos tapar todos los espacios, luego del gol tuvimos la oportunidad de marcar muchos más de los que marcamos. Terminamos el partido con el balón y sin sufrir".

En otra intervención se refirió a la forma en la que preparan los compromisos, previo y durante del partido, para lograr obtener los mejores resultados posibles, "Siempre estamos estudiando los próximos rivales, incluso en los entretiempos llega información de lo que está pasando. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo con una estructura similar a tres partidos que tuvimos antes. En la segunda mitad prevalece la calidad de nuestros jugadores en la cancha y el trabajo que venían haciendo".

Por último, habló sobre la mentalidad de sus jugadores, y cómo trabajarla a lo largo de la temporada, "Nos hemos tratado de enfocar siempre en lo deportivo, dar herramientas, e intentar que los jugadores tengan más o menos una idea de lo que pueda pasar dentro de la cancha. Y después tratamos de no hacer tragedias donde no las hay, esos son mensajes que los jugadores no deben tener en la cabeza. Cada partido es un partido distinto, y cada juego se afronta como tal, y eso fue lo que hicimos hoy".

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín?

El conjunto dirigido por David González volverá a tener acción el próximo miércoles 19 de octubre, cuando enfrente a Atlético Bucaramanga, en el partido válido por la jornada 17 del fútbol colombiano.