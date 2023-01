David González: "Esta fue una prueba grande de qué los que se está haciendo va a dar resultados"

Luego de haber tenido que aplazar la primera fecha, el Independiente Medellín, actual subcampeón del fútbol colombiano, tuvo que esperar hasta la segunda jornada para debutar en la nueva edición de la liga. Los dirigidos por David González no lograron ganar, pero sí un importante resultado, frente a un rival complicado que además contó con el gran refuerzo de Juan Fernando Quintero.

Finalizado el compromiso, el estratega del 'poderoso de la montaña' dio sus impresiones de lo que fue su primer partido oficial del año y lo que significó el empate frente al conjunto barranquillero. "Desde antes de empezar el partido con lo que fue nuestra pretemporada, ya ahí veníamos muy satisfechos de la forma en que los jugadores que se han sumado a la plantilla, se han podido integrar y asimilar rápidamente la idea establecida. Hoy(domingo) la verdad fue una prueba grande, de qué los que se está haciendo va a dar resultados. Son los primeros 90 minutos corridos. En pretemporada nunca lo hicimos", expresó de entrada.

En otra de sus intervenciones destacó la labor de sus dirigidos, "en materia condicional creo que terminamos más frescos que junior sobre los últimos minutos. Siempre se vio, es ambición de querer ir adelante y querer ganar el partido y eso la verdad me deja muy contento y tranquilo".

Por otro lado, habló sobre el Junior de Barranquilla, "obviamente, estábamos enfrentando a un gran rival, con grandes jugadores. Ellos en el primer tiempo tuvieron oportunidades claras de gol, el segundo tiempo considero que fue más para nosotros y como todo en el fútbol lo único que falta es haber sido más efectivos en una o dos que tuvimos bastante claras. Quedo satisfecho por poder haber creado esas opciones en la cancha y contra el rival que lo hicimos hoy".

Aquí más declaraciones de David González:

*La celebración de Felipe 'Pipe' Pardo

"El que alguna vez jugó fútbol sabe lo que se siente hacer un gol, no creo en ningún momento que la reacción de él sea contra el banco del Junior, estoy seguro de que no. Simplemente, fue un momento en el que él quiso desahogarse, estaba necesitando hacer un gol y simplemente lo gritó y lo gritó con todas sus fuerzas, de pronto no en el lugar adecuado, pero no fue nada personal con el Junior ni con nadie".

*El ambiente en el estadio Metropolitano de Barranquilla

"Desde que llegamos al estadio sabíamos que la cantidad de público que había obedecía a la presencia de 'Juanfer', en otro tipo de condiciones no creo que hubiera venido tanta gente al estadio y eso nos sirve mucho, a todos, así seamos visitantes, ese tipo de atmosferas hacen crecer al fútbol colombiano y hacen que los jugadores se sientan más a gusto jugando, que la fiesta sea más linda y que valga la pena traer a este tipo de jugadores".

*Sobre Juan Fernando Quintero

"Si te soy sincero el nombre de Juan Fernando Quintero no lo mencionamos en ninguno de nuestros entrenamientos, nuestro plan de juego lo basamos entre nosotros y a lo que pueda ofrecer el otro equipo en cuanto a estructura, no lo que pueda hacer un jugador, dos o tres".

*Los refuerzos del DIM

"La clave de todo es cómo se ficha, a qué jugadores se buscan. Nosotros en este proceso de buscar los jugadores que venían a ocupar esos espacios que dejaron otros fue un trabajo bastante consiente. Trajimos jugadores que sabíamos que podían dar y lo que les podíamos pedir, no ha llegado ningún jugador al que nos tengamos que acoplar".