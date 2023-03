David González: "Este es el partido que mejor ha jugado Independiente Medellín hasta ahora"

Este sábado, Independiente Medellín conquistó de nuevo a su hinchada, tras lograr el primer triunfo por liga en el Atanasio Girardot. Un contundente 3-0 sobre Águilas Doradas fue suficiente para despejar las dudas sobre el funcionamiento del equipo. El técnico David González habló antes los medios de comunicación y reveló los por menores de estos tres puntos obtenidos.

En primera instancia, el DT del 'rojo de la montaña' manifestó que "este es el mejor partido que hemos podido realizar hasta ahora", no se mostró del todo satisfecho puesto que "hay que tener en cuenta que en el primer tiempo pudimos haber hecho tres o cuatro goles y hubo un momento en el segundo tiempo que después de un rebote en un tiro libre Águilas tira un balón por encima y se hubiera podido poner el partido 1-1 y estaríamos hablando aquí de una cosa completamente distinta".

Y es que a pesar de la goleada por marcador de 3-0, González reconoce la falta de efectividad para finiquitar las opciones que generan: "Hemos tenido partidos donde hemos creado muchas opciones de gol y el rival puede llegar una o tres veces y mete una y se va todo el trabajo abajo. Es simplemente seguir trabajando en materializar todas las opciones de gol que creamos", sentenció.

A continuación más declaraciones de David González:

Publicidad

*Sobre las críticas a Ever Valencia

"El hincha viene a la cancha y quiere ver un buen espectáculo No creo que hayan cosas personales con x jugador o un hombre en específico. El hincha viene y si el jugador que el partido pasado no anduvo bien y salió silbado después viene y hace dos goles y igual van a corear su nombre. La idea es que acá dentro del grupo nadie se tome algo personal, es simplemente lo que pasa en 90 minutos en una cancha, si uno aprende que no hay nada personal contra uno sino que simplemente son sensaciones del partido que lastimosamente hay veces que se vuelve repetitivo, entonces ahí ya uno llega a pensar que es un jugador resistido por la hinchada y eso lo que hace es ahondar un poquito el hueco. Simplemente reconocer que nada es personal y que si el próximo partido lo haces bien, el hincha viene y aplaude".

*Sobre los jugadores no habituales que fueron titulares este sábado

"En la semana los jugadores que no tienen minutos en competencia oficial se les suministra la misma o incluso mejor información que los que sí son titulares. Tratamos de suministrar la información e incluso mostrarles cómo juega el equipo que se va a enfrentar el fin de semana. Igual no son jugadores que no hayan actuado como Alvarado venía entrando en los segundos tiempos y de muy buena manera Miguel Monsalve también ha entrado y siempre lo ha hecho bien; Ever Valencia y Emerson Batalla ya habían sido titulares los dos en Barrancabermeja Diber Cambiando pues no hay necesidad de decir lo que es y después entrada Déinner Quiñones y también muestra esa gran calidad que tiene. Eso nos habla bien de que tenemos una buena plantilla, unos jugadores que se entrenan bien y que están preparados para el momento".

*Sobre las rotaciones del equipo

"Es un momento especial del semestre porque hay que rendir y en un partido como el de hoy en víspera de un partido de Copa Libertadores, uno pensaría que se debe darle prioridad a la Copa, pero es que el tema es que nosotros no tenemos ahorros por esas cinco primeras fechas de la liga donde justa o injustamente no sumamos lo que hubiéramos querido. Ahora nos toca ganar todos los partidos que jugamos y ganar hoy pues contribuye a que siga en alza la autoestima y que los jugadores crean más en la idea".

Publicidad

¿Qué ha hablado con Diber Cambindo?

"Todos sabemos de las grandes condiciones que tiene Diber Cambindo y el potencial que tiene en estos momentos me recuerda un poco a lo que vivió Jackson Martínez en su momento aquí en el equipo. Tenerle confianza y no diría que paciencia porque él ya sabe hacer goles. Él entra de suplente y hace gol juega de titular y también hace gol. Cuando cada jugador entiende que es parte importante del grupo aporta siempre".