David González: “Los goles de Boyacá Chicó fueron parecidos, con balones que perdemos”

Medellín cerró la jornada sabatina de la fecha 8 del fútbol colombiano 2023-I, visitando al Boyacá Chicó, en lo que fue victoria para los ‘ajedrezados’ , por un marcador de 2-0, en Tunja. David González hizo un análisis de esta derrota.

“Habíamos hablado de un equipo que iba a competir, creo que por gran parte del partido lo hicimos, pero nos faltó un poco de más profundidad, crear otras opciones de gol, en los últimos 10 minutos generamos algunas opciones”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, González mencionó que las anotaciones del Boyacá Chicó fueron por errores de sus dirigidos.

“Al mismo tiempo el Chicó no nos generó, los dos goles fueron muy parecidos, con pelotas que perdemos en la mitad y nos agarran mal parados. Mas de eso no tuvieron otra opción de gol. Obviamente el resultado habla de pronto de pensar que no se compitió de la mejor manera. Los goles son muy evitables, y de ahí en adelante hubiera terminado 0-0 y hubiera sido justo”, agregó.

Por su parte, Andrés Ricaurte también respondió preguntas y se refirió a las molestias que lo sacaron del encuentro.

“Esperaremos la evaluación del médico, es una situación con la que yo he convivido mucho tiempo y hoy por el dolor preferí que se hiciera el cambio”, contó el ‘10’, quien ahora es duda para el duelo contra Magallanes, por la vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores.

Además, Ricaurte también le mandó un mensaje al hincha y espera también que el equipo muestre un mejor nivel para ‘cautivarlos’.

“Al hincha el mensaje se le da en la cancha, veníamos con varios partidos de un alto rendimiento y hoy en unos errores puntuales, uno de esos mío, Chicó tiene la posibilidad de irse adelante. Estamos convencidos de las posibilidades que tenemos para avanzar a la fase de grupos y seguramente con la ayuda de ellos los vamos a lograr”, finalizó.