David González: "Nada se ha perdido, Águilas lo jugó bien, pero no tengo nada que reprochar”"

Medellín cayó a manos de Águilas Doradas, 1-0 en el estadio Alberto Grisales. David González analizó lo que fue este compromiso de la jornada sabatina, en los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2022-II.

El estratega del cuadro 'poderoso' se mostró tranquilo y confía en lo que puedan hacer sus dirigidos en los siguiente tres partidos restantes, en la búsqueda de la final del campeonato.

"Sobre todo el primer tiempo fue muy acorde al plan, a lo que se había planificado, Águilas a pesar de tener mas el balón no podía encontrar espacios, no tenía forma de crearnos peligro. En el segundo tiempo un remate de media distancia cambia todo el plan y de ahí en adelante hay que salir y buscar de otra forma. No te podría decir que hizo falta poderío ofensivo, es muy del juego, de un gol que nos cambió el plan, en una cancha complicada", afirmó de entrada David González, técnico del Medellín.

Acá más declaraciones de David González, en rueda de prensa:

*Lo que se viene

"Voltear la página, tratar de aprovechar estos días que quedan y planificar el partido de vuelta y volver a enrutarnos".

*¿Esperaba un partido con ese trámite?

"Sí, lo esperaba. Sabíamos la regularidad de Águilas siempre jugando casi a lo mismo, es muy acorde. La ausencia de Luciano Pons tratamos de suplirla especialmente con Miguel, por momentos supo hacer su trabajo, por otros las circunstancias del partido no se sintió cómodo".

*Hay que seguir

"Nada que reprochar, es un partido que Águilas lo jugó bien, lo supo ganar y ahora nos toca a nosotros en el partido de vuelta, ganar y poner al grupo a dos puntos de distancia y buscar la clasificación. Nada se ha perdido".

*En el Atanasio Girardot, otra historia

"Águilas intentó darle circulación a la pelota, pero no se lo permitimos tanto, y apelaron a la media distancia y de ahí nos hicieron gol. Después de eso cuidaron el resultado. Lo nuestro ahora es hacer lo que tenemos que hacer, ganar, planificar el partido de la mejor manera, y tenemos toda la confianza que lo que hemos hecho en el semestre se verá reflejado con la energía de la gente en el estadio y lo que queremos hacer en ese partido".

Cabe recordar que en la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2022-II, Medellín se volverá a enfrentar a Águilas Doradas, pero esta vez como locales en el estadio Atanasio Girardot.