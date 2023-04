David González: "Necesitábamos este triunfo para mantener las aspiraciones de clasificación"

Una vez terminado el juego entre el Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, correspondiente a la jornada número catorce del fútbol colombiano, el estratega ’poderoso’, David González, se manifestó respecto a lo que fue esta victoria 1-2 en condición de visitante, que los catapulta parcialmente a la séptima posición de la tabla de posiciones con 19 unidades.

Referente al juego, el entrador antioqueño explicó la manera en la que se trabajó la victoria, que consiguieron en el complemento después de remontar un 1-0 en contra que convirtieron los ‘leopardos’ antes del descanso: “El primer tiempo es una mezcla como de un poco de letargo, la hora me parece que no es la mejor para que se de un buen espectáculo para el hincha. Tuvimos algunas ocasiones, Bucaramanga también tuvo las suyas, y en realidad nosotros tenemos un plantel con el suficiente fondo para recambios”.

“Tenemos jugadores habilidosos que en cualquier momento entran y cambien el curso de un partido y era un poco lo que estábamos esperando hoy con los cambios y la expulsión, que tuviéramos muchas opciones de gol; este era un triunfo que necesitábamos sí o sí para mantener esas aspiraciones de entrar al grupo de los ocho”, afirmó González en rueda de prensa.

Sumado a eso, David enfatizó en la charla del entretiempo, en la que modificó y dio algunas instrucciones dentro del funcionamiento del equipo, que al final dieron resultado en el marcador final: “El planteamiento táctico no cambió mucho del primer tiempo al segundo, los espacios tratamos de aprovecharlos de la misma manera”.

“En la primera parte los espacios estaban, pero lastimosamente estábamos ocupando esos espacios con dos jugadores y cuando estás ocupando un espacio con dos jugadores, estás desaprovechando otro espacio en el campo, y eso nos estaba pasando mucho. Sabíamos que la ventaja iba a estar si ocupábamos bien y tomábamos mejores decisiones desde atrás para encontrar con una progresión buena los espacios en la última línea y al final eso es lo que terminó marcando la diferencia en el segundo tiempo”, explicó el entrenador ‘poderoso’.

Eso sí, David González también confirmó que la expulsión a Gustavo Lencina desequilibró el juego a su favor para poder sacar el resultado: “Definitivamente en un juego de once contra once jugar once contra diez hay una ventaja y hay que saber aprovecharla, nosotros habíamos tenido un par de situaciones donde nos había pasado todo lo contrario, donde teniendo uno más terminábamos al revés de lo que pasó hoy y nosotros mismos al interior del grupo todos nos habíamos dicho que no iba a volver a pasar y eso fue lo que sucedió hoy”.

Para concluir, el estratega de Independiente Medellín le envió un mensaje a la afición del equipo antioqueño, a quien agradece el apoyo y afirmó estar enfocado en los objetivos de la temporada: “Un mensaje para la hinchada, que estamos completamente comprometidos con conseguir la clasificación con darle esa alegría y vamos paso a paso”.