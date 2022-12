David González no descarta una salida del Medellín: “Si no juego acá, lo haré en otro lado”

El guardameta antioqueño, sin embargo, le dio prioridad al ‘poderoso de la montaña’ y dijo que su intención es continuar el próximo año.

David González, arquero y referente de Independiente Medellín, se refirió este jueves a su continuidad en el equipo y dejó en claro que su intención es seguir defendiendo el arco del ‘poderoso de la montaña’.

“No vale la pena decir si hay o no hay ofertas de otro lado, el interés mío siempre es quedarme acá. En caso de que no se pueda, la idea es seguir jugando y si no es acá, voy a tener que hacerlo en otro lado”, aseguró González.

Cabe recordar que en los últimos días ha trascendido que el experimentado futbolista, de 37 años, no sería tenido en cuenta por el equipo antioqueño, para el próximo año.

Por último, el guardameta felicitó al Medellín, que este jueves está cumpliendo 106 años de historia.

“Es un año más de una institución que esperamos que esté por 100 o 200 años más y ojalá este llena de más glorias, porque a pesar de que las hemos tenido y las hemos disfrutado mucho, han sido pocas”, finalizó.

