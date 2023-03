David González: "No fue el partido más brillante, pero son esos donde se ve la casta de un equipo"

Independiente Medellín logró sumar un valioso triunfo sobre Jaguares de Córdoba en la noche de este domingo en el Atanasio Girardot. El DIM no tuvo su mejor juego contra los 'felinos', pero una anotación de Ever Valencia fue suficiente para quedarse con los tres puntos, en el duelo de la novena jornada de la Liga I-2023. Tras el duelo, David González, estratega del rojo antioqueño, dio sus impresiones en rueda de prensa.

"Hoy (domingo) no fue el partido más brillante, pero son esos partidos que hay que ganar y donde se ve la casta de un equipo y para lo que está. Es un partido en donde el rival hace que se entorpesca un poco el juego, cierre los espacios, no aparecen, aparte de eso, estuvimos bastante imprecisos. En el primer tiempo perdimos pases fáciles, los cerrábamos y no nos estamos saliendo las cosas. En el entretiempo, simplemente tratamos de dar algunas variantes; empezar a atacar con profundidad para encontrar los espacios y así termina llegando el gol", afirmó González en charla con los medios de comunicación.

Igualmente, David González valoró el esfuerzo de los suyos contra Jaguares y aseguró que "es un resultado que nos ponen contentos, que no da mucha vida en la tabla y que nos deja preparados para seguir peleando".

Otras declaraciones de David González:

*El trabajo de Felipe Pardo en el partido contra los cordobeses:

"Es parte de lo que hablamos la vez pasada, Jaguares es un equipo que se sabe agrupar bien, sabe armar un bloque ordenado bajo cuando necesita hacerlo y eso reduce los espacios. Pipe (Pardo) intentaba encontrar esos espacios y cuando puede explotar, cuando recibe el balón y gira, pero no se estaban presentando; le estaba tocando ir a buscar los pases en carriles laterales, le quedaba lejos. Jaguares es un rival que complica, que entorpeció nuestro juego y que no nos dejó demostrarlo de la manera, pero resaltar la actitud del equipo que siempre intentó competir a pesar de las circunstancias".

*El juego de Déinner Quiñones y el buen momento de Ever Valencia:

"A Déinner, ofensivamente, son pocas las instrucciones que hay que darle, es un jugador con un talento innato, increíble, todos conocemos y sabemos lo que puede dar. Jugadas como las de hoy (domingo), que puede encontrar un pase para dejar mano a mano a un compañero. Las instrucciones que intentamos de darle, que a veces se le dificulta, es donde ubicarse en el momento sin balón, cómo colaborar, viene haciendo un esfuerzo grande y eso nos pone contentos".

"De Ever, desde el principio, él venía con esa mentalidad, lo que ha querido hacer en tantas ocasiones y por cualquier motivo no se cumplía. Ahora se juntaron todos los ingredientes para que él puede demostrar, que todos los que lo conocemos sabemos que tiene; pero que no lo había podido mostrar".

*Sobre el rival, Jaguares y su planteamiento en el juego:

"Es un equipo que tiene jugadores desequilibrantes en la parte de arriba y los sabe aprovechar, se agrupa bien, que arma un buen bloque defensivo. Trataba de disuadir pases que nosotros normalmente encontrábamos entre líneas y por eso no nos dejaba progresar. Es un buen equipo, le ha ganado a equipos importantes en la Liga y por eso es tan valioso, así no haya sido el mejor partido, es valioso el resultado".