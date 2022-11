David González: "No hay que hacer tragedia, estamos convencidos de que ganaremos el cuadrangular"

Con un empate sin goles, Independiente Medellín y Deportivo Pasto iniciaron su participación en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Los dirigidos por David González no pudieron pasar del cero en condición de local.

Finalizado el compromiso con un punto para cada uno, el entrenador del 'poderoso de la montaña' atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones. "Sin haber visto la repetición del partido, me voy tranquilo por lo que mostró el equipo, porque se llegó, se tuvieron más de 20 remates, así fuera solo uno a portería, pero se tuvo la oportunidad de llegar, crear y buscar por las bandas, y tuvimos oportunidades de gol, por tal motivo me voy tranquilo", expresó el otrora portero del Medellín.

Aquí más declaraciones de David González:

*Estilo de juego del equipo

"Me parece que de la forma que estamos jugando y las acciones que estamos creando, lo estamos haciendo bien, si una de esas hubiera entrado y hubiéramos ganado, estaríamos hablando de otra cosa. No hay que hacer tragedia donde no la hay, con nuestro juego estamos convencidos de que vamos a ganar el cuadrangular".

*Lo que rescata del partido

"Me gustó que nos atrevimos a hacer cosas nuevas que planeamos entre la semana, con una estructura distinta. Los jugadores tuvieron la personalidad para ejecutarlo. Me deja muy contento lo que los jugadores muestran y lo que se atreven a hacer en la cancha".

*Planteamiento del partido

"El fútbol es tan hermoso que cuando un equipo se te mete atrás, y no ganas por jugar con un solo punta, te preguntan por qué no metiste más gente. Y ahora que teníamos copado todo el frente de ataque con cinco jugadores durante 90 minutos, ahora es que toca quitarlo. La verdad yo no lo entiendo y eso me parece hermoso del fútbol, cada uno tiene su apreciación, en ningún momento se me hubiera ocurrido mermarle en ataque para encontrar espacios".

*Desarrollo del juego

"Nosotros utilizamos todas las vías para intentar encontrar el objetivo final que es el gol, en el primer tiempo tuvimos opciones de media distancia con Andrés Ricaurte y Vladímir Hernández, también tuvimos oportunidades por los costados, saltamos líneas, e hicimos triangulaciones como en todos los partidos, sobre todo con Andrés Ricaurte y Adrián Arregui. Intentamos por todos lados y llegó un momento en el que el rival metió cinco defensas y una línea de cuatro en el mediocampo, y ahí hay que apelar al juego lateral. Lo que se hizo, se hizo bien, se generaron acciones de gol y se pudo ganar el partido, es fútbol, empatamos y nos quedan cinco partidos para ganar este cuadrangular".