David González: "No me parece digno jugar a las 2 de la tarde, pero es lo que hay"

Independiente Medellín cayó este sábado 1-0 en su visita al Cortuluá, en duelo de la quinta jornada de la Liga II-2022. Los rojos de Antioquia sumaron su primera derrota de la temporada.

Luego del partido en el estadio Doce de Octubre, David González, entrenador del DIM, dio sus impresiones del mismo. Lamentó que los suyos, pese a las opciones que crearon en el segundo tiempo, no las supieron convertir. También habló del factor clima.

Publicidad

"El primer tiempo Cortuluá fue superior, aprovecharon, creo yo, la situación climática, las piernas frescas y nos presionaron bastantes. En el segundo tiempo fuimos los que hicimos algo por el partido, ellos después del gol cuidaron el resultado, que es válido, terminamos perdiendo, pero en el segundo tiempo el equipo demostró que con un club hundido en el bloque bajo puede ocasionar situaciones de gol, no obstante, al final no pudimos convertir", dijo de entrada González.

Una queja...

En medio de la rueda de prensa, el timonel del 'poderoso' dejó una queja, porque según él, no es saludable jugar a las 2 de la tarde en Tuluá.

Publicidad

"Ellos hacen su gol y el partido dejó de ser físico para ser más de un equipo hundido y nosotros tratando de encontrar espacios. Si esperaba de Cortuluá algo así, sí, si el entrenador de ellos vio los anteriores partidos de nosotros posiblemente iba a ser una presión como la hizo y como también la hizo Tolima (partido de Copa Colombia). Allá pudimos contrarrestarlo (Ibagué), el clima hoy (sábado) no nos ayudó, no me parece y sin que suene a disculpa, no me parece digno de un fútbol profesional jugar a las 2 de la tarde en Tuluá, pero es lo que hay; el primer tiempo nos costó", sostuvo.

Pese a estos factores, David González resaltó la entrega de sus dirigidos en la cancha, que nunca se rendieron.

Publicidad

"Todo ha sido bueno y para valorar de los jugadores, que intentan plasmar en la cancha de lo que hemos tratado de mostrarles, el equipo insistió, intentó, supo siempre implementar la idea, a veces funciona y a veces cuesta", concluyó.