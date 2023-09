David González: "Nos gusta un equipo que proponga, que sea ofensivo, sacamos tres puntos valiosos"

Deportes Tolima sigue con su buena racha. Desde que llegó al banquillo el técnico David González, el 'pijao' ha repuntado en la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Tras el 0-1 sobre Junior en el estadio Metropolitano, el conjunto de Ibagué llegó a 19 puntos tras 13 juegos y ahora es sexto en la tabla general.

Luego de quedarse con los tres puntos en la capital del Atlántico, González compareció en rueda de prensa y dio sus opiniones de lo que fue el desempeño de sus futbolistas sobre la cancha del 'Coloso de la Ciudadela'.

"Lo fundamental, lo que más hay que rescatar y valorar es la intención de los muchachos, la fortaleza que tuvieron para sostener un partido que después de la expulsión nos dejó un poco más de espacios, pero que en el primer tiempo, por las ocupaciones de Junior, ellos supieron sortearlas en la cancha. A pesar de los cambios de Junior, el equipo siempre tuvo el control y tapó todos los espacios posibles, luego tuvimos oportunidades de gol que nos hubiesen podido permitir estar un poco más tranquilo sobre el final. La presión de lo que venía viviendo el equipo en fechas anterior y venir de victorias seguidas, eso hace que el instinto de conservación aparezca y sacamos tres puntos valiosos", dijo de entrada David González.

Y continuó con su explicación del partido elaborado por los futbolistas del Tolima, lo importante para David González fue nunca haber renunciado al propósito de la victoria.

"Sabíamos que los espacios iban a aparecer, incluso en el primer tiempo ellos con 11 hombres, sumaban toda esa cantidad de hombres en ataque que nosotros supimos explotar. Luego, con 10 jugadores, con mucha más razón, tratamos de darle manejo al partido, descansando con el balón y hacer que Junior se cansara más, pero nunca renunciado a hacer más goles, pero al final terminamos ganando que es lo importante", agregó el DT del Tolima.

Deportes Tolima se impuso al Junior en el Metropolitano. @cdtolima

Otras declaraciones de David González:

*El buen momento del Tolima

"Diría que el clic que se hizo en este grupo fue el partido que se gana en Pasto en el último minuto, con el penalti, incluso nosotros no habíamos asumido y fue parte de lo que se le comunicó al grupo y hemos tratado de fortalecer ese mucho más. Vamos a luchar por eso y queremos conseguir el objetivo de entrar a los ocho después de un semestre complicado".

*Las opciones de gol perdidas por el 'pijao'

"Definitivamente prefiero tener las opciones que tuve a perder muchas o a no crear opciones de gol, ya entrarán. Si empezamos a concretar las opciones que nos quedan vamos a estar bien, no me preocupa demasiado eso".

*La plantilla del Tolima

"Tenemos jugadores de mucha calidad y que se pueden prestar para varias formas y estructuras, y fuera de eso tiene huella grande de ser intensos y mantener esfuerzos. Jugar en esta cancha, con la humedad como estaba. Nos gusta un equipo que proponga, que sea ofensivo, que ataque, que cree opciones de gol y eso es lo que estamos tratando de hacer. Hay que rescatar la parte defensiva, son dos partidos manteniendo el arco invicto y eso genera seguridad".

*Mensaje para la hinchada

"Cuando empiezan a pasar cosas buenas esto se alimenta de más buena energía y, así como nosotros en el interior, venimos con el lema de creer, la invitación es igual, que empiecen a creer en el equipo y nos envíen esos buenos deseos que en la cancha se sienten".