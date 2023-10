David González reveló cuáles fueron las claves para mejorar el rendimiento del Deportes Tolima

Deportes Tolima ganó su partido contra Alianza Petrolera, por la fecha 18 de la Liga II-2023 , y clasificó dos fechas antes a los cuadrangulares finales del rentado local contra todo pronóstico. Razón por la cual los hinchas del conjunto 'pijao' no se cambian por nadie y ya se ilusionan con un buen rendimiento de su equipo en el tramo final del balompié nacional.

Por esto, en charla exclusiva en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', David González, técnico del Deportes Tolima, comentó algunas de las estrategias que llevaron a que sus dirigidos ya tengan un cupo en los ocho mejores equipos del campeonato.

"El objetivo siempre se tuvo, ese fue el mensaje a los jugadores, pero faltando dos fechas, estar clasificados, es lo mejor de lo que se había pensado. Estamos muy contentos por el equipo y por los muchachos", afirmó González.

Asimismo, el estratega reveló el motivo por el cual aceptó hacerse cargo del club tolimense, luego de sus malos resultados en la Liga. "La verdad es que sabíamos la nómina que tenía este equipo, esa fue una de las razones para hacernos cargo del proyecto, asumirlo con todo lo que traía. El mensaje era que veníamos, nos hacíamos cargo de todo los problemas que habían y sacábamos todos juntos esto adelante".

"Sabíamos que con la nómina que teníamos y, sobre todo después de ese partido en Pasto, donde el equipo logró ganar con un gol desde el punto penalti en el tiempo de reposición, sentimos que había cambiado el momento, que ya estaba un poquito de nuestro lado; eso que mucho llaman suerte", culminó el técnico.

*Otras declaraciones de David González:

Actuación de Neto Volpi

"Todos sabemos que vamos por el mismo objetivo y ganamos o perdemos todos. Las actuaciones de Neto nos han dado puntos y partidos".

Clave para el rendimiento del equipo

"Desde el principio, sabíamos que sería un error llegar en un torneo que había empezado, hacer un cambio brusco, pues no es saludable. Se siguió por una línea por la que se traía antes; fue un acierto buscar alguien que no diera un cambio tan drástico. De a poco hemos hecho las cosas que nos gustan. El equipo se ve más fuerte".

¿Cómo está el equipo?

"En este grupo no se conforman; está comprometido con seguir y competir con la manera que estamos haciendo".

¿Cómo cambió el chip?

"El fútbol es un tema muy mental. En el momento, los jugadores rinden por la confianza que se tenga; la parte mental juega un papel muy importante, yo creo que eso debe empezar desde el entrenador, con el mensaje que se da y éste no se puede dar si uno tiene uno por ciento de duda y eso lo capta el jugador. Aquí todos llegamos con esa convicción, no había ese uno por ciento, que ese objetivo no se iba a cumplir. Los partidos los empezamos a ganar, hicimos goles que antes no hacíamos. Se generó confianza dentro del grupo; había llegado nuestro momento y cuando se gana varios partidos en hilo, la sintonía del grupo cambia".