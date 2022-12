David González se despidió del Medellín: El tiempo se encargará de que nos volvamos a encontrar

El arquero antioqueño, quien jugará en 2020 en el Deportivo Cali, dejó un sentido mensaje en sus redes sociales, luego de salir del equipo donde es ídolo y uno de los jugadores más queridos por la hinchada del club ‘poderoso’.

David González, con un poco de nostalgia, se despidió de Independiente Medellín, equipo donde ha estado en la mayor parte de su carrera como profesional.

Tras fichar por el Deportivo Cali, el experimentado arquero decidió dedicarle unas palabras al club antioqueño.

“Y se llegó la hora de partir, la hora de buscar nuevos retos y alcanzar nuevas metas”, escribió de entrada González.

Además, señaló que “en 9 años de historia roja no me alcanzaría la lista de personas por agradecer así que al que se sintiera parte de este viaje conmigo, muchas gracias. No creo en el adiós y mucho menos por redes sociales, así que solo el tiempo se encargará de que nos volvamos a encontrar, tal vez como entrenador”.

El guardameta tuvo dos ciclos en el Medellín, el primero en su inicio como futbolista profesional, del 2002 al 2005 y luego del 2016 hasta el 2019.