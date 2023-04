David González: "Se tomó una mala decisión que terminó con un gol en nuestro arco"

En el estadio El Campín, Independiente Medellín buscó los tres puntos, y de hecho, inició con pie derecho pues arrancó ganando con gol de Andrés Cadavid, quien en la segunda parte se fue expulsado, acción que permitió la remontada de Millonarios. Sobre todo lo acontecido, el técnico del 'poderoso de la montaña', David González, habló en rueda de prensa.

Para el estratega del Medellín, lo que ocurrió en la capital de nuestro país fue una película con respecto a lo que les pasó contra Internacional de Portoalegre hace unos días. "Es una sensación parecida al partido entre semana de Copa Libertadores, en el que lastimosamente se toma una mala decisión que termina con un gol en nuestro arco. La expulsión de Andrés Cadavid implica tener que hacer unos cambios, tener un hombre menos en una plaza con un rival como este, y ya tarde en el partido, obviamente con todo el desgaste de los minutos, hace que el equipo rival se te venga encima y así terminan encontrando el segundo gol".

Luego, habló sobre el aspecto psicológico del equipo, pues no han logrado mantener las ventajas que toman en el marcador arrancando los partidos. "Creo que cuando ya empieza a pasar lo mismo en varios juegos, el contenido mental empieza a ser importante es muy posible que ganando 1-0 y empieza a promediar en la segunda parte es normal que en la cabeza de alguno de los jugadores pase que no nos puede pasar lo mismo. El problema es que cuando uno piensa que no me puede pasar lo mismo, lo que está diciendo es que me pase lo mismo. Entonces eso es algo que tenemos que erradicar, es muy fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo, pero definitivamente es un componente mental que tenemos que eliminar", sentenció el DT.

Otras declaraciones de David González:

*El DIM casi no atacó en este partido

"Preocupado estoy eso es seguro, hay que entender también que contra Millonarios normalmente los planteamientos que hemos hecho en donde armamos un bloque medio y tratamos más o menos de esperar que hacen en su línea defensiva. Y eso nos da mucho resultado, los dos últimos partidos que jugamos aquí terminamos haciendo ver mal a Millonarios. En el partido de hoy me parece que iba encaminado más o menos a lo mismo. Es un equipo que por todo su volumen ofensivo deja muchos espacios en la parte de atrás, y esa era la idea, poder aprovecharlos y en realidad pudimos tener en varias transiciones la oportunidad de pronto irnos más arriba en el marcador, pero tenemos que revisar y mirar qué ajustes vamos a hacer para que además de ser más ofensivos también podamos crear más oportunidades de gol porque eso es lo que nos está faltando y no estamos llegando lo suficientemente claro al arco contrario para definir los partidos".

*Sobre jugar con dos delanteros

"Esa estructura con los dos delanteros no es algo extraño para nosotros, es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora por la lesión de Diber Cambindo tuvimos una seguidilla de partidos donde no lo hicimos. Era simplemente tratar de tener ese poderío ofensivo. Diber es un hombre que junto con Luciano Pons hace sentir incómodo a cualquier línea defensiva y aquí ya lo han hecho muchas veces. No eran dos hombres en punta porque Luciano bajaba a hacer el trabajo que inicialmente estaba haciendo Felipe Pardo, pero es una de las opciones que nosotros tenemos para tratar de ganar más volumen y sumar más hombres en esa parte medular y esperamos poderlo seguir haciendo en partidos venideros".