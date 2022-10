David González: "Son de esos días donde lamentablemente el balón no entra"

Independiente Medellín cedió este miércoles puntos en condición de local contra el Atlético Bucaramanga, equipo que lo derrotó por 1-2 en el Atanasio Girardot y aún no pudo lograr la clasificación a las finales. El 'poderoso' suma 28 puntos y se ubica en la sexta casilla. David González, entrenador del DIM, dio sus impresiones luego de la derrota.

"El primer tiempo creamos muchas oportunidades de gol, tuvimos un funcionamiento muy bueno, encontramos los espacios, encontramos por dónde hacerle daño al rival, pero son de esos días donde lamentablemente el balón no entra y se empieza a llenar un poquito de ansiedad. Cuando Bucaramanga nos hace el gol nos desesperamos un poco y a pesar del desespero, también se crearon bastantes opciones. El segundo gol tan temprano en el segundo tiempo pone la cosa para arriba, mentalmente es difícil, pero no es de merecimiento es de efectividad, no sé Bucaramanga tuvo más opciones de los goles, pero esto es fútbol, hay que pensar en los próximos partidos", afirmó de entrada, en la rueda de prensa, el timonel del rojo antioqueño.

Otras declaraciones

No le ha encontrado un socio ideal a Ricaurte

"Mi respuesta va a que no haga falta Arregui, sino a que mi respuesta va a que no hay que cuestionar al que está trabajando con Andrés (Ricaurte), sería injusto hacerlo por un resultado adverso porque su rendimiento ha sido bueno (Daniel Torres)".

Los cambios que realizó en el compromiso

"El resultado en contra también incide un poco, estar un 2-0 abajo, es como que uno necesite mover algo para que el equipo reaccione. Es normal entrar en un estado, comparativamente, de shock, estando 2-0 abajo en casa y llegar varias veces en el primer tiempo sin que nos entrara la pelota y tempranamente nos hacen un segundo gol. Eso requiere hundir un botón de reseteo para que el equipo vuelva y arranque; los cambios suelen generar eso, no es porque el jugador lo esté haciendo mal, es como darle un envión".

Hubo libertad para el rival, el Bucaramanga

"Lastimosamente los dos goles de ellos vienen de centros, el primero es una jugada es donde terminamos en posiciones que no eran las naturales. No es falta de intención, de evitar los centros, sino que a veces por cómo el partido se da, a los jugadores le queda imposible llegar a tiempo y eso pasa en todos los equipos y en todas las ligas. Desafortunadamente se dio hoy (miércoles), terminamos sin poder tapar los centros y llegaron los goles".