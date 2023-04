David González: "Teníamos que ganar; en Neiva ya no se pueden celebar los empates"

Este martes, en el cierre de la jornada futbolera del día, Independiente Medellín logró un valioso triunfo en su visita al Atlético Huila, donde los dirigidos por David González, lograron quedarse con la victoria tras un gol de Víctor Moreno en el tiempo de adición.

Finalizado el encuentro, el timonel del 'poderoso de la montaña' atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones, "desde que llegamos acá llegamos con el objetivo de venir a sumar los tres puntos. Cuando iniciamos el ciclo de esta semana, el sábado, teníamos en mente conseguir los seis puntos y quedó demostrado esta noche. De pronto se sufrió un poco, sobre todo en el segundo tiempo, cuando hubo un poco de desespero por tratar de conseguirlo, pero al final se nos da ese premio y estamos contentos", comentó de entrada.

"Si ellos alegan un poco en la falta en la que llegó el último gol, para mi parecer es una imprudencia del defensor. Está bien que se chocan, y no sé si en algún otro o en un universo paralelo lo hubieran podido pitar para cualquiera de los dos lados. Al final es una imprudencia, Andrés Ibargüen llega primero a la pelota, la puntea y luego se da el choque, que para mi criterio es una justa falca, en la que llega el gol. Ya después, cuando uno pierde muchas veces, se agrandan un poco las cosas y es entendible, pero desde mi punto de vista no tengo nada que decir sobre el árbitro", agregó David González.

Por otro lado, se refirió al difícil inicio que tuvieron sus dirigidos, "nos sorprende un poco ese primer gol, hicimos el calentamiento en la cancha y la cancha estaba seca. Cuando salimos a jugar el partido resulta que todos los jugadores se empezaron a caer porque tenían los guayos que no eran, me imagino que fue porque mojaron la cancha. Eso es normal, pero en esos primeros cinco minutos, no nos pudimos acomodar, nos caímos, estábamos imprecisos y ahí aprovechó el Huila con una acción a balón parado. Y empezar así es muy difícil".

Y concluyó David González, con respecto a lo logrado en el Guillermo Plazas Alcid, "los muchachos apunta de fútbol y de poderse acomodar y acoplar en la cancha, tomaron el control del partido, metimos al Huila dentro de su cancha y conseguimos dos goles. Luego pareciera como si en el segundo tiempo se repite la historia, con un tiro libre parecido por no decir igual, con el que nos tocó volver a remar. El objetivo era ganar, antes venir a Neiva y sacar un empate se celebraba, eso ya no existe, ahora nosotros venimos y tenemos que ganar porque es nuestro objetivo. Por suerte se consiguió y eso nos pone en la parte de la tabla donde queremos estar".