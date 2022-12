David González: “Todo el resto del país está funcionando y el fútbol está un poco demorado”

El experimentado arquero del Deportivo Cali atendió este jueves a GolCaracol.com para hablar del presente de la liga colombiana y ‘La Disidencia’, una iniciativa que creó junto a sus amigos del fútbol.

El fútbol profesional colombiano ya cumple tres meses suspendido debido a la irrupción del coronavirus, que contabiliza en el país 43.682 contagios y 1.433 muertes.

A la fecha, los clubes están esperando que se aprueben los protocolos de parte del Ministerio de Salud y que sean comunicados por el Ministerio del Deporte a la Federación para ser implementados.

Los futbolistas, en tanto, siguen entrenando en sus casas para llegar en buen estado físico a los entrenamientos grupales, que hacen parte de la primera fase del plan retorno.

"El pecado del Presidente de la Dimayor es que se cree sabelotodo, que todo es facilito"

Sin embargo, algunos ya han hecho público su malestar con la demora que ha tenido la implementación de los protocolos, sobre todo, cuando en otros países se han logrado algunos avances.

David González, arquero del Deportivo Cali, habló este jueves con GolCaracol.com sobre este tiempo de cuarentena obligatoria, que ha tenido sus cosas buenas, como el nacimiento de ‘La Disidencia’, una iniciativa que junto a sus amigos del fútbol, ‘Mao’ Molina, Andrés Ricaurte, Francisco Nájera y Sebastián Botero, llevan adelante con éxito

Supongo que al principio fue difícil el encierro, pero después de tantas semanas en la casa ya se ha empezado a adaptar, ¿sí?.

“No, mirá que a mí me parece que es todo lo contrario. Al principio hubo como ese temor por algo nuevo que era el virus y uno decía ‘llegó a Colombia y se va a expandir así como se está expandiendo en Italia, en España’, era como ese miedo y todos nos quedamos en la casa. Pero a medida que pasaron los meses y que uno ve que aquí no es tan grave como en otros lados, entra ese desespero de volver a salir, volver a entrenar y estar con la gente”.

¿Le parece que se han demorado en la implementación de los protocolos para que el fútbol pueda regresar?

“Diría que en estas últimas semanas se ha tornado un poquito más lento de lo que todos estábamos esperando, al principio era por las medidas de salud y los protocolos, pero viendo que todo el resto del país está funcionando, me parece que está un poco demorada la cosa”.

Algunos dicen que el fútbol tiene más protocolos que otras actividades u oficios que ya fueron habilitados por el Gobierno…

“Es verdad. Hay un ejemplo que me pareció muy llamativo de mi técnico, Alfredo Arias, que decía que entonces iba a llevar al equipo a entrenar a un centro comercial porque la gente puede ir sin que les hagan test, solo tomándoles la temperatura, y nosotros no podemos ir a la cancha donde ni siquiera vamos a estar en contacto con nadie”.

Lo saco del fútbol para hablar de ‘La Disidencia’, ¿cómo nació esa iniciativa?

“Eso lleva casi un año. 'Mao' (Molina), Jaime Barrientos, Sebastián (Botero) y yo hemos tenido una amistad de hace muchos años y a partir de unas declaraciones que yo di después de en un clásico y que causaron demasiada polémica, nos reunimos en mi casa y empezamos a hablar y surgió la idea de hacer esas charlas, no para que la gente las viera, pero se fue agrandando el grupo y a raíz de la cuarentena, como las reuniones fueron virtuales, Barrientos dijo “¿y esto por qué no lo grabamos y miramos a ver qué pasa si lo montamos?”. Y así fue la cosa, como muy orgánica”.

Una característica de ese formato es que dicen las cosas sin casete, como las sienten.

“Es que pienso que debería ser y así es en muchas partes del mundo, no entiendo por qué en Colombia nos metimos ese miedo que no se puede decir nada. No hay nada más refrescante y genuino que hablar con la verdad y que la gente se acostumbre a eso, para que salgamos de tanta cizañas y chismes. Nos gustaría cambiar eso”.

¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?

“Nosotros no lo hicimos por generar rating o conseguir 50 mil seguidores, es simplemente poner eso ahí y que la gente que está interesada en el fútbol y en conocer lo que pasa dentro de un camerino, de una cancha, lo vea y lo disfrute. Los comentarios han sido muy buenos, y bacano que lo disfruten”.

