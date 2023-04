David González, tras caer 1-3 con Nacional: "Perder un clásico duele, pero este es un equipo fuerte"

Luego de la derrota por 1-3 frente a Atlético Nacional en el marco de la jornada 17 del fútbol colombiano, el estratega de Independiente Medellín, David González, se refirió respecto a este encuentro y el balance que le deja esta caída en una edición más del clásico paisa.

“En los pocos minutos de poder analizar cosas después del partido me quedo con que tuvimos tres o cuatro opciones muy claras de gol en el primer tiempo que hubieran cambiado el curso del partido. Los goles que nos hacen, sobre todo el segundo y el tercero, desajustan mucho, porque el segundo llega y en el tiempo de reposición, descuidos o no descuidos, pero un gol en ese tiempo de reposición para irnos 2-0 al camerino es un golpe muy duro”, comentó el estratega ‘poderoso’.

Sumado a eso, también explicó el origen de la tercera anotación y cómo afecto al grupo de cara a lo que fue el resto del partido: “Sobre todo por la forma en que se dio, el tercero golpea más, porque no es una jugada muy fabricada o que uno diga nos hicieron hacer algo mal, es un regalo y ya estando 3-0 es un partido de ver muy complicado para adelante”.

“El fútbol tiene una cantidad de variables y de situaciones que decir que un gol es un error de uno, yo no lo comparto, porque estamos once en la cancha y para que un jugador se vea involucrado en ese error tuvo que haber pasado una seguidilla de cosas que va encadenada entre cuatro, cinco, seis y hasta siete jugadores. De mi lado nunca es juzgar un error individual, hay que corregir y la manera de hacerlo es que los once tratemos de hacer cosas por el bien del equipo”, citó González.

Referente a la explicación táctica de los goles recibidos, David comentó los errores en el funcionamiento del equipo que terminaron en las anotaciones: “Hoy los goles se dan por presionar donde no se debía, porque es una jugada donde no se puede ir a presionar hasta el arquero sin un bloque que me respalde entonces, lo que yo estoy haciendo es dejando huecos y dejando vacíos que el rival los aprovecha y nos hacen daño”.

“En el momento en que el partido se pone en un marcador tan amplio, seguro se podría decir que nos faltó rebeldía, y yo la vi, pero estábamos enfrentando un bloque más hundido, los espacios no eran los mismos, de pronto te encuentras con un gol o cuando Pons hubiera estado en posición legal hubiera llegado el aire, pero se intentó y lastimosamente la forma en que se dio y ese resultado tan amplio nos pone el camino muy hacia arriba”, enfatizó el entrenador de Independiente Medellín.

¿Cómo se encuentra el equipo mentalmente?

“Este es un equipo fuerte, el clásico pasado Autuori dijo que este equipo tenía una gran fortaleza mental, porque nos ha tocado salir de situaciones difíciles, nos ha tocado resolver, jugar partidos en situaciones de eliminación o de unas presiones bastantes altas y lo hemos resuelto de la mejor manera, el equipo hasta el día de hoy veníamos de tres partidos ganados, veníamos enfocados y seguros de que la clasificación la íbamos a conseguir”.

¿Qué sensación le deja este encuentro?

“Perder un clásico duele, duele mucho. Yo no creo que el hincha se vaya tranquilo perdiendo el clásico, perdiendo así nadie se va contento, pero la fortaleza mental está y el convencimiento está que vamos a conseguir la clasificación”.

¿Medellín prestará a Miguel Monsalve y Jorge Cabezas a la Selección Sub-20 para el Mundial?

“Lo del tema de Selección la decisión no creo que es netamente mía, desde el punto mío, si son llamados a la Selección tienen que estar, tienen que representar al país. Es algo importante para ellos, incluso para nosotros, como institución también que estén ahí, entonces no veo porqué haya que hablar de prestar o no prestar”.