David González tras el empate con Jaguares: "Es un error cambiar, hemos encontrado una identidad"

En la jornada 19 de la liga colombiana, Independiente Medellín igualó sin goles contra Jaguares y postergó su clasificación a los cuadrangulares finales. Ahora, deberá sacar un buen resultado en su visita Millonarios este miércoles 26 de octubre, por encuentro pendiente de la fecha 12.

En rueda de prensa, el técnico David González analizó lo que fue el encuentro contra el conjunto 'felino', que se disputó en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Publicidad

Acá las declaraciones de David González, técnico de Independiente Medellín:

¿La ausencia de Felipe Pardo afecta el ataque del equipo?

"Quisiera tener a todos los jugadores, sobre todo a los que hacen parte de esa última fase del juego: el ataque. 'Pipe' venía levantando mucho su nivel y ayudando mucho en su banda derecha, pero tampoco es decir que los que han estado no han estado a la altura. Muchas veces es cuestión de grupo, de tratar de salir de esos momentos de duda cuando no se concreta las las oportunidades de gol. Eso repercute en todos, pero estamos todos conscientes de lo que tenemos que hacer, necesitamos sumar y es lo que vamos hacer".

¿Ha pensado en cambiar el estilo de juego?

"La manera más fácil de contrarrestar lo que un equipo muestra, es simplemente hacer un bloque bajo, defendiendo y esperando y que no me hagan goles. Por momentos eso lo que hizo Jaguares en el primer tiempo. Les seguimos encontrando lo mismo que hemos encontrado en los partidos anteriores. Sin embargo, creamos ventajas, creamos acciones de gol pero lastimosamente no entraron. Es difícil entrarle a un equipo que plantea un bloque bajo. No es momento de desesperarnos, ni entrar en dudas de lo que el equipo hace porque lo que está haciendo muy bien. Sería un error tratar de cambiar, el equipo ha encontrado una identidad".

*Sobre el ingreso de Johan Martínez al partido

"Johan es un jugador rápido y que ha demostrado todo tipo de condiciones. Hoy por momentos, no con suficiente profundidad, mostró ese tipo de cosas. Esa es la posición del extremo. Es un jugador de fútbol que ha tenido la oportunidad de actuar y creemos en el".

Publicidad

¿Por qué el equipo se 'parte' tanto en las transiciones?

"Nosotros no somos un equipo como Jaguares que juega a transiciones, esperar al espacio y hacer hacer daño con transiciones. Ese no es el estilo de juego nuestro y menos contra un equipo que tiene el bloque tan bajo".