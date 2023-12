David González, tras la derrota 0-1 con Águilas Doradas: "Tenemos que seguir mirando hacia adelante"

Deportes Tolima no pudo hacer valer su localía y con un gol de Wilson Morelo que llegó en los minutos finales del encuentro, terminó cayendo por la mínima diferencia en partido válido por la quinta jornada del Cuadrangular A de la Liga de Fútbol Profesional 2023-II.

Tras el encuentro, David González, técnico del conjunto 'pijao' analizó, en primera instancia, el encuentro destacando el planteamiento defensivo que utilizó el conjunto dorado de Rionegro. "Todos los partidos que hemos jugado hasta ahora, hemos salido con esa intención de ganar y para este no era la excepción. Nos encontramos con un equipo que armó una estructura para tratar de defender más que todo y para tratar de encontrar en una transición cómo hacernos daño y, al final, termina sucediendo el gol", destacó el estratega.

"Nosotros al final no pudimos deshacer esa férrea defensa y esa cantidad de hombres que nos sumaron en el área. Nos costó llegar. pero el equipo creó en el primer tiempo un par de opciones de gol claras y en el segundo tiempo estuvimos encima. Este tipo de cosas pasan en el fútbol y no nos queda de otra que seguir mirando hacia adelante y tratar de poder culminar este trayecto que tenemos de encontrar ese cupo a la final", terminó por declarar el antioqueño.

Finalmente, habló también de la modificación estructural que terminó sufriendo el equipo de César Farías en los últimos minutos y se lamentó por el resultado. "Como ya perdimos, ahora sí hubiéramos dicho que el empate hubiera sido espectacular, pero si hubiéramos ganado estuviéramos ya en la final. Nosotros teníamos la firme intención de ganar el partido. Previo al gol de Águilas, no habían ni siquiera tocado el área nuestra. Marco Pérez terminó jugando, prácticamente, de defensa, por eso después los sustituyen. Ya ellos no tenían la intención alguna de atacar", culminó su intervención el entrenador David González.

Acción de juego de Tolima vs Águilas Doradas - Foto: Tolima Oficial

Otras declaraciones de David González en rueda de prensa

Sobre usar dos delanteros en punta...

"Definitivamente la opción del 'doble 9' es una de las variantes que sirven demasiado ante una defensa de cinco. Lastimosamente, no ocupó nuestros planes porque el cambio de Herazo, que salió por un golpe y no pudo continuar en el partido y ya eso no nos deja ninguna opción de poder mantener el 'doble 9' en el partido".

Sobre las lesiones que ha tenido que sufrir el plantel 'pijao'...

"Durante el semestre o en los dos meses que los otros llevamos acá, tuvimos muchas lesiones. Incluso, tuvimos que poner a jugadores que no eran las posiciones naturales de ellos, pero el equipo siempre fue adelante. El equipo siempre rindió de la mejor manera. Esperaremos la gravedad de estas lesiones, creemos que no van a significar ni siquiera pérdida de juegos, eso es lo que esperamos. De todas maneras, el mensaje es que nosotros tenemos la firme convicción de que vamos a llegar a la final. Ese es el objetivo por el que estamos peleando y lo vamos a conseguir".

¿Los lesionados van a llegar al partido contra Junior de Barranquilla?

"No puedo levantar a decir qué es lo que va a pasar. Yo tengo que esperar a ver qué es lo que pasa con Diego Herazo. No sé si alcanzó a ser siquiera un esguince y posiblemente pueda estar., lo analizaremos. Todos los que están aptos para jugar, tienen la posibilidad de entrar en el plantel de convocados".