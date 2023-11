David González, tras la victoria 0-4 sobre Águilas Doradas: "solo hemos dado un paso nada más"

Una vez culminada la victoria por 0-4 sobre Águilas Doradas, David González, entrenador del Deportes Tolima, habló en rueda de prensa y se refirió a las claves con las que el ‘pijao’ acabó con el invicto de 21 partidos de los antioqueños este sábado, en el estadio Alberto Grisales.

Enfatizando en los aspectos tácticos para neutralizar a un cuadro que venía ‘imparable’ como lo son los de Rionegro, el entrenador del ‘vinotinto y oro’ se mostró contento por este triunfo que los deja como líderes parciales del grupo A, en los cuadrangulares finales del grupo A en la Liga II-2023 del fútbol colombiano.

“Referente a Águilas, nosotros sabíamos lo que ellos hacen y aunque a veces uno no logra identificar una estructura fija, fuimos compactos y no les permitimos espacios para mantener la posesión del balón. Yo creo que hay que ser completamente sinceros, el planteamiento era hacer lo que venimos hacemos en todos los estadios, pero nos encontramos con una cancha que no los permite”, dijo de entrada David González, quien no quedó muy augusto con la condición del terreno de juego.

Diego Herazo, autor de un triplete en el 0-4 de Tolima sobre Águilas Doradas. Foto: Twitter de @cdtolima.

Sin embargo, el entrenador ‘pijao’ detalló que en la medida que pudieron, trataron de plantear su juego en cancha hasta sacar las diferencias: “Nosotros tenemos un grupo que está acostumbrado a competir y en los momentos en los que se pudo manejar el balón cuando la cancha lo permitía, lo hicimos. El gol tempranero de Diego Herazo hace que Águilas entrara en un desespero para que dejara espacios que normalmente no permite y nosotros supimos aprovecharlos muy bien, fuimos efectivos y eso hizo que el partido fuera de nuestro lado”.

*Otras declaraciones:

Diego Herazo…

“Hay que rescatar de Diego sobre todo la disposición que ha tenido para trabajar, inicialmente en el estar mejor físicamente y que le permitiera mantener esfuerzos que después se manifiestan en mejores opciones de gol. Es un muchacho que siempre ha estado presto a recibir información, a buscar soluciones, movimientos, ocupaciones y eso ha hecho que se sienta más cómodo, que encuentre mejores oportunidades de gol y que ahora esté pasando un momento especial.

Diego Herazo recibió una calificación de 9.3, según 'Sofascore', en el Águilas Doradas 0-4 Tolima.

Las otras fichas del equipo en el mediocampo…

“Juan Pablo Nieto, Juan David Ríos y Fabián Moquera cuando le ha tocado es fenomenal, son jugadores que en el momento sin balón te dan una mano enorme, que son intensos, las presiones son a full, pero también son jugadores que te permiten tener el balón, permiten tener tiempo a sus compañeros y eso es difícil para cualquier equipo que lo enfrente”.

La clave del éxito en Tolima…

“Este es un equipo de jugadores que están convencidos de la gran capacidad y nivel que tienen, pero al mismo tiempo de que vamos partido a partido, así como empezamos y teníamos nueve fechas para lograr la clasificación. Todo ha sido entrenamiento a entrenamiento y la dedicación que le han puesto los muchachos que es lo que nos hace merecedores de estar en la posición en la que estamos”.

El favoritismo de su grupo…

“Esta es una victoria que va a elevar va a dar de qué hablar sobre todo en el país, pero aquí adentro pensaremos que solo dimos un paso y el próximo partido hay que afrontarlo con la misma humildad y fuerza”.