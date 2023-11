Tolima es la sensación, tiene 9 puntos, va invicto; pero David González tiene los pies en la tierra

Luego de derrotar 4-2 al Deportivo Cali en juego por la tercera jornada del Cuadrangular A de la Liga 2023-II , el director técnico del Deportes Tolima, David González, analizó el encuentro y se mantuvo con los pies en la tierra, pese a haber conseguido nueve de nueve puntos en estas fases finales.

En primera instancia, no se dejó llevar por la emoción y aseguró que aún falta otro paso más para llegar a aquel primer objetivo: clasificar a la final. "Necesitamos que se entienda que el mensaje es que todavía nos falta para llegar a la final, muchas veces hay que tener cuidado con el mensaje que se emite y todavía no estamos en la final. Estamos contentos, primero de haberle dado esta alegría a la gente. La gente viene con la intención de disfrutar de un espectáculo y me parece que se brindó un espectáculo muy bueno, de parte de los 2 equipos. Estamos felices, orgullosos de lo que estamos haciendo, pero conscientes todos de que todavía nos falta un paso más para poder estar pensando en llegar a la final", dejó en claro el estratega.

Por otro lado, reveló que su manera de jugar no va a cambiar en absolutamente nada, pues su idea de juego ha venido rindiendo sus frutos de gran manera. "El mensaje tiene que ser consecuente con todo lo que hemos hecho desde la fecha 11, que llegué yo. Teníamos nueve finales y las fuimos enfrentando una por una. Lo mismo hemos venido haciendo en los cuadrangulares y lo mismo vamos a seguir haciendo los tres partidos que faltan. No puede existir ese mensaje de que ya esos tres próximos partidos tenemos que cuidar la diferencia o tenemos que jugar a algo que no venimos jugando. Nosotros venimos teniendo una identidad y venimos jugando a algo y ese algo nos viene dando resultado", destacó el paisa.

Yeison Guzmán en acción de juego entre el Tolima y el Deportivo Cali Foto: Deportes Tolima

Sin embargo, se centró más que todo en su próximo partido por Liga, el cual también será contra el Cali, pero esta vez en el estadio de Palmaseca. "Ya tenemos una idea más o menos clara después de este partido de lo que el Cali intentará hacer y miraremos cómo plantear el partido. Ojalá que todos los jugadores que tenemos tengan la opción de jugar y no solo de jugar, sino de aportar también. De luchar por este objetivo", confiado afirmó González.

Finalmente, habló un poco de su plantel y comentó que espera que todos aquellos jugadores que hacen parte del Deportes Tolima puedan seguir sumando a lo que es la causa del conjunto 'Pijao'. "La idea es que todos puedan sumar, porque todos tienen la firme intención de jugar. Ahora tenemos un grupo de jugadores que en algunos partidos son emergentes, en otros no. Pero lastimosamente no pueden estar todos. Todo va a depender de lo que hagamos durante la semana, de cómo se realicen los entrenamientos, en estos dos días que tenemos previos a el viaje a Cali y las necesidades que pensamos que podamos presentar en el partido", culminó de esta manera su intervención el entrenador del Deportes Tolima.