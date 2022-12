David González y la clave de su equipo para ganar: "Concretar las llegadas que fallamos en Medellín"

Este miércoles Deportivo Pereira e Independiente Medellín disputarán el partido de vuelta de la final de la Liga 2022-II del fútbol colombiano, luego de igualar 1-1 en el compromiso de ida en la capital antioqueña. El 'poderoso de la montaña' arriba con el deseo de darle la 'estrella de navidad' a su hinchada, la cual sería la séptima en toda su historia.

En rueda de prensa previa, el técnico David González, analizó lo que será el encuentro contra el 'matecaña', que se jugará en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Acá las declaraciones de David González, técnico del Independiente Medellín:

¿Cómo desequilibrar el partido?

"Si las condiciones del partido se presentaran algo parecido a lo que se presentó en Medellín, que pienso yo hay una alta probabilidad, para nosotros la gran diferencia en casa hubiera sido que las oportunidades que tuvimos se hubieran concretado. Nosotros somos un equipo que va al frente, que crea chances de gol y que es normalmente efectivo a la hora de definir. Ese va a ser el objetivo principal, es tratar de hacer un juego que nos permita tener oportunidades y concretar, ahí está la diferencia".

¿Cuál es el grado de dificultad para superar una defensa de cinco jugadores como la del Deportivo Pereira?

"La dificultad es máxima y no hubiéramos querido nada distinto. Es una final, son dos equipos que intentan jugar, que son atrevidos, valientes y obviamente ese grado de dificultad tiene que existir. Durante la fase regular enfrentamos a varios equipos, incluyendo al Pereira, que nos presentaron esa defensa de tres centrales y dos carrileros. De hecho, algunos equipos que normalmente no lo hacían, lo hicieron contra nosotros para tratar de contrarrestar los llamados 'doble nueve' y la mayoría de los partidos marcamos goles, fuimos efectivos y es algo que se ha trabajado durante las semanas del semestre. Muchas veces se les dio información, matices de cómo hacerlo y esperamos que esta vez no sea la excepción".

¿Qué debilidades identificó del Deportivo Pereira en el partido de ida?

"Preferiría hablar de fortalezas del Pereira, todavía quedan 24 horas y no voy a decirle Alejandro Restrepo cuáles creo que son sus debilidades para que de pronto las cambie. Es un equipo intenso, rápido de la mitad hacia arriba, ordenado en la parte defensiva. Tienen muchos atributos y estamos orgullosos de enfrentarlo y más orgullosos aún de poder vencerlo y poder ganar una Copa contra ellos".

En una etapa del campeonato se habló de su posible salida por los resultados, ¿Qué cambió a tal punto de que actualmente son finalistas?

"Durante esa semana de necesidad que teníamos previo a un clásico, lo que más tuvimos fue calma y en lo que más hicimos énfasis fue en montar un plan de juego acorde a lo que iba a ser el partido el fin de semana y lo trabajamos como seis días y los jugadores los ejecutaron de mil maravillas. De ahí en adelante, empezamos todos a confiar un poco más en los planes de juego, en lo que se planteaba dependiendo de las debilidades de los rivales o sus fortalezas, y así fue que empezaron a llegar los muy buenos resultados, que nos tienen aquí disputando esta final".

¿Cuál aspecto interno del grupo ha incidido positivamente en la campaña del equipo?

"Medellín siempre ha sido una familia, desde que a mí me tocó en mi época de jugador siempre hemos intentado tener un grupo sano, de amigos, de camaradería. No solo entre jugadores sino también con toda la gente que hace parte de esta institución, con la gente de la oficina y los directivos; y eso hace que el ambiente de trabajo en los entrenamientos sea ideal. Las prácticas, además que se hacen para aprender, también se disfrutan, se viven en familia. Los triunfos y las derrotas las asumimos todos por igual".