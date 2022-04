David Macalister Silva, entre el amor por Millonarios, su liderazgo y el sueño de Selección Colombia

"Un hogar no es un edificio, ni una calle ni una ciudad; no tiene nada que ver con lo material, como ladrillos y cemento, un hogar es donde uno se siente como en familia, a gusto y feliz", y esto sí que lo debe saber David Macalister Silva, desde que regresó a Millonarios.

Su proceso formativo lo realizó en la escuela de fútbol del barrio Marsella, donde se crió. Luego, gracias a su talento, pasó a las divisiones menores del conjunto 'embajador', donde, al poco tiempo de haber arribado, subió al equipo profesional, lleno de ilusión y con ganas.

Sin embargo, las cosas no se dieron como esperaba. Razón por la que emprendió nuevos rumbos. Deportivo Pereira, Real Cartagena, Bogotá F.C. y Deportes Tolima gozaron de su talento. De hecho, con el 'pijao' gritó 'campeón', tras ganar la Copa Colombia 2014.

Pero 'Maca', como se le conoce, sabía que, en algún momento, volvería a su casa, al club de sus amores, el que le abrió las puertas y lo vio nacer. Y así fue, ya que en 2015 fue presentado como refuerzo del cuadro capitalino, generando enormes expectativas en la hinchada.

De entrada, cumplió. No solo ganó la Liga II-2017 del fútbol colombiano, venciendo a su máximo rival, Independiente Santa Fe, en la final, y la Superliga 2018, sino que además, se convirtió en el capitán, referente y líder tanto adentro, como afuera de las canchas.

El cariño de la hinchada es evidente y así se lo demuestran partido tras partido, tal y como sucede con el respeto que se ha ganado de sus compañeros, quienes lo ven como una voz autorizada; basta con percatarse de la manera como los guía y ellos escuchan atentamente.

Pero no solo eso, también se ha convertido en la mano derecha del entrenador, Alberto Gamero. Consciente de que, a sus 35 años, el final de su carrera como futbolista se acerca, empezó a prepararse en lo académico, conceptos que le comparte a su técnico, en pro de ayudar a Millonarios.

David Macalister Silva está viviendo un sueño, cumpliendo lo que siempre quiso desde pequeño. Eso sí, no se conforma y va por más, así se lo expresó y dejó claro a Gol Caracol, en entrevista exclusiva, donde 'abrió' su corazón y habló de diversos temas personales.

¿Cómo va el estudio?

"Todo muy bien. Gracias a Dios, hace un año, terminé el curso en ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino), como técnico profesional. Recién presenté algunos exámenes porque por el tema de la pandemia, hubo uno que otro cambio de planes, pero eso me ayudó a que se me homologara y poder adquirir la Licencia PRO, que es la que se pide en Colombia."

Y ahora, ¿Se viene un nuevo grado?

"(Risas) Ojalá; en estos momentos, estoy estudiando un máster en el Johan Cruyff Institute, pero este está más enfocado en la parte de gerencia y gestión deportiva, no tanto en lo de director técnico, pero todo ayuda al final. El objetivo es siempre estar preparado de la mejor manera y en lo que más se pueda, que tenga una estrecha relación con el mundo del fútbol."

En ese proyecto de vida que tiene, ¿En qué punto está ser entrenador?

"Hay que esperar. Inicialmente, el objetivo es seguir jugando hasta donde sea útil, es el ideal y lo que me planteo. Después, en el momento de tomar la decisión de dirigir, si se llega a dar la oportunidad, se mirará de manera detallada y con calma. También hay que aclarar que, como dije, me estoy preparando en la parte gerencial y sería una buena opción a futuro."

¿Cómo ha sido mezclar los estudios con la parte deportiva?

"El profesor, Alberto Gamero, apoyo mucho que uno haga eso, se siga formando, aprendiendo y pensando en el futuro de cada quien. Basado en eso, me ha dado a veces la posibilidad de salir un poquito antes de los entrenamientos o estar en el comedor y dejarme escuchar alguna clase que tenía por ahí pendiente, entonces ha sido de gran ayuda en este proceso."

Hablando de Alberto Gamero, ¿Qué decir del proyecto que encabeza?

"El 'profe' es una persona que no se cansa de enseñar y que, por más de que uno ya sea profesional y de experiencia, si le tiene que corregir a uno, cómo se hace un pase, lo hace. Entonces, a partir de esa enseñanza, nos inculca y enseña mucho. Tenemos claro lo que es Millonarios, y desde los directivos hasta los hinchas, nos han ayudado a llevar todo muy bien."

Referente, capitán, lider, en fin, ¿Se imaginaba así este paso por Millonarios?

"Lo que he vivido en Millonarios ha sido inexplicable, desde muchas maneras y por donde se le mire. No he salido del club, no precisamente porque no hayan llegado ofertas u oportunidades, sino por decisiones propias, y con esto que digo no es que esté arrepentido, todo lo contrario, es porque el hecho de ser hincha, querer ser campeón, ganar, todo es lindo acá."

¿Falta algo más por cunplir?

"Sí, claro, pero me siento afortunado con lo que he vivivo. Aunque debo decir que no me conformo y, evidentemente, faltan cosas y sueños por cumplir, entre los que está volver a ser campeones porque ya se nos escapó, justo cuando estábamos ilusionados por la intensidad de juego mostrada, lo mucho que le metimos, lo que queríamos y todo lo que se hizo."

¿Cómo ve a Millonarios para este temporada?

"Muy bien, motivado y consciente. La verdad que algo importante es que si bien el grupo ya no es tan joven porque tienen experiencia, con varios partidos encima y finales disputadas, no somos conformistas, siempre queremos más, trabajamos mucho, corregimos, buscamos la excelencia constantemente, con el fin de estar en el mejor nivel posible día a día."

¿Ese termina siendo el diferencial de este equipo?

"Creo que sí porque el hecho no de conformarnos, sino siempre buscar la manera de dar y conseguir más, eso ha sido una virtud. En ningún momento, nos hemos dejado nublar ni por los resultados, ni las posiciones ni el juego, sino que, todo lo contrario, seguimos trabajando y estamos ilusionados por lograr el título con Millonarios, que es lo que todos queremos."

Ya que hizo referencia a que "el grupo ya no es tan joven", cuando compartió con ese popular 'Kinder de Gamero', ¿Cuál jugador lo sorprendió?

"Emerson Rivaldo Rodríguez, cuando llegó, me impresionó mucho. Futbolísticamente tenía cosas muy buenas, era rápido y encarador, entonces eso, junto a la formación que se le dio en Millonarios, ayudó y, gracias a Dios, por eso está en el fútbol del exterior y de buena manera. Ahora, no solo él, la evolución de Andrés Llinás ha sido impresionante y para resaltar."

¿Por qué dice lo de Llinás?

"Es una persona que, por amor al club, siempre perseveró, luchó, esperó, trabajó y se convirtió en ejemplo para nosotros, los jugadores bogotanos, quienes siempre he dicho que debemos mejorar el tema de la persistencia porque desfallecemos al primer 'no' y esa una de las razones por las que casi no hay jugadores de Bogotá, que termina siendo un problema."

¿No se aprovechan las herramientas u oportunidades?

"En nuestra ciudad tenemos un alto porcentaje de canchas, campos de entrenamiento, en fin, entonces, por esa razón y unas cuantas más, deberíamos tener un buen número de profesionales en el fútbol colombiano. Por eso, creo que vale la pena resaltar lo de Andrés Llinás, quien, además, es una gran persona y ha hecho y hará buenas cosas en Millonarios."

Aprovechando que trajo el tema a colación, le pregunto por otro bogotano: Daniel Ruiz

"Si todos hablan Daniel es porque se lo ha ganado. Una de las cosas que me sorprendió de él, desde el primer día, fue su personalidad, y, casualmente, en ese momento, le dije: 'Usted tiene el talento y la personalidad, solo le falta el esfuerzo, la parte física, la intensidad y, seguramente, acá la va a conseguir'. Tan errado no estábamos y ha tenido una gran evolución."

¿Qué tiene de especial, Daniel?

"Considero que es su personalidad, lo que termina marcando ese toque diferencial. Si hablamos del talento, creo que todos ya lo hemos visto y hecho referencia. Eso sí, esas capacidades que tiene, lo van a hacer llegar muy lejos y estoy seguro de que nos va a dar muchas alegrías a todos los colombianos porque tiene un enorme y prometedor futuro por delante."

A cada uno de estos jóvenes, usted les da consejos, pero, ¿Algún consejo que, en su momento como jugador, le diera algún técnico y no hubiera hecho caso, pero que, ahora, usted de a los futbolistas?

"(Risas) Uno en particular. Lo que más les insisto es que el tiempo pasa rápido. Uno cuando era joven, creía que esto era eterno y los mayores le decían a uno que pilas, aproveche ahorita y trabaje en el momento porque esto pasa rápido, pero uno no hacía caso ni lo creía. Sin embargo, ahora, en la posición que me encuentro, uno entiendo que sí era cierto (risas)."

¿Y ellos, le hacen caso?

"Espero (risas). La verdad, les digo que aprovechen el hoy, aprendan, vean cómo el fútbol se ha modernizado, evolucionen y entiendan que pueden ser transferidos, que es algo que antes no pasaba tan comúnmente. Son tiempos diferentes, pero, a la final, el consejo aplicará en el pasado, hoy, en el futuro y siempre porque es una verdad y deben ser conscientes de ello."

¿Recuerda algún consejo particular que haya recibido?

"Hubo algo que, en su momento, me dijo el profesor, Jorge Luis Pinto, y me quedó grabado, y es que el trabajo no traicione y que uno no debía esperar a ver qué pasaba o se venía, sino que siempre había que dar lo mejor en el ahora, evitando una mala experiencia y buscando profesionalizarse de la mejor manera posible porque es la carrera de uno y por lo que lucha."

Con el nivel que ha mostrado, ¿Se sueña con Selección Colombia?

"Ese es un sueño por el que no voy a desfallecer. Ahora, soy consciente de que todo director técnico siempre va a llevar a lo mejor que considere, nunca va a dejar de llevar a un jugador que sea bueno. Así que lo único que uno puede hacer, en este caso, es seguir trabajando, esforzándose y tener un nivel apto para ser tenido en cuenta en la Selección Colombia."

¿Lo ve cerca o lejos, por lo que usted hace en cancha y afuera de la misma?

"No lo sé. Por ahora, algo tengo claro y es que estoy trabajando de la mano de Dios y, justamente, en los tiempos de él, va a llegar la oportunidad, o en caso de que no, simplemente ya seré como un colombiano más, apoyando siempre. En estos momentos, se debe seguir dando lo mejor porque ese tipo de reconocimientos, solo se logran con trabajo y disciplina."

¿Qué nos faltó para ir al Mundial de Qatar 2022?

"La verdad no sé porque no me gusta opinar de estos temas. Digamos que uno de jugador puede ver muchas cosas, pero hay que verlas y sentirlas cuando uno está allá en la posición de cada uno de ellos, como futbolista, entrenador, en fin. En estos casos, prefiero estar ahí y apoyar en todo lo que se viene, si se puede desde la cancha o sino como un hincha más."