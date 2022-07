David Macalister Silva: "Más temprano que tarde van a llegar las alegrías que merece Millonarios"

Millonarios presentó este jueves de forma oficial a su nuevo patrocinador y de cómo lucirá este en la nueva indumentaria, con la que espera conseguir la ansiada estrella de fin de año. En medio de la rueda de prensa, el capitán del conjunto azul bogotano, David Macalister Silva, habló de cómo afrontarán este nuevo campeonato. Sostuvo que la ilusión es la misma cada vez que comienza un nuevo campeonato: salir vencedor.

"Continúa un ciclo, continúa un sueño, una ilusión y vamos a seguir trabajando arduamente para conseguirlo. Estas palabras se pueden volver realidad en el campo de juego, pero estoy seguro y puedo dar fe de todo lo que involucra a Millonarios, más temprano que tarde van a llegar las alegrías que merece Millonarios", sostuvo Silva.

Cuando fue consultado de cómo está el grupo previo al debut en la Liga del Fútbol Colombiano este sábado 9 de julio frente a Deportivo Pasto en el estadio El Campín.

"Más que inquietos, ansiosos porque empiece el torneo, con muchas ganas. Los que estamos sabemos que debemos enfrentar lo que se viene, sabemos que desde el primer partido nuestro objetivo es sumar", continuó el experimentado jugador de 35 años.

También habló de todo el proceso que ha tenido el 'embajador' con el profesor samario Alberto Gamero. 'Maca' confía en que Millonarios pueda evidenciar todo ello con el título, que tanto anhelan en la hinchada del cuadro capitalino.

"Soy fiel creyente de los procesos, traen muchos frutos, a veces no se ven cosas buenas que pasan y que si no los acompaña un título parece que se opacara, queremos que este proceso tenga un título, hemos luchado y no hemos desfallecido", prosiguió.

Y sobre Pasto, su rival en el inicio de la Liga II-2022, Silva sostuvo que "hemos visto que al 'profe' Flabio (Torres) le gusta salir jugando, le gusta tener inicio de juego, sabemos que debemos presionar alto y tener referenciado a los dos delanteros, si los pone".