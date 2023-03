David Macalister Silva: "Nosotros en Millonarios tenemos la presión de la buena, la que nos gusta"

El domingo anterior en la cancha del estadio El Campín se jugó el clásico bogotano, en el que Millonarios le ganó 2-1 a Santa Fe, en la décima fecha de la Liga I 2023 del fútbol colombiano. Y en ese compromiso, el jugador más importante fue David Macalister Silva, quien anotó los dos goles para los 'embajadores'.

Además de eso el experimentado volante se convirtió en el eje del juego del equipo que dirige Alberto Gamero y no pudo ser parado en su accionar por parte de los 'cardenales'. Este lunes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con Silva, quien analizó varios temas del duelo con los rojos y del fútbol expresado por los albiazules en este importante juego.

"Más que un descanso es una alicente de que estamos trabajando bien, estamos sumando para estar en los primeros puestos de las tablas e irnos acercando a esa clasificación lo más pronto posible", expresó con respecto a su sentir tras la victoria de este domingo.

Aquí más declaraciones de David Macalister Silva:

*Su juego con Daniel Cataño

"Fue una disposición táctica donde el 'profe' nos obligó a empezar por dentro y nos entregó unas obligaciones cuando no teníamos el balón y esa libertad nos dio para poder hacerle superioridad numérica a santa fe en la mitad de la cancha. Además nos pidió que uno de los dos acompañara a Fernando Uribe o hiciéramos un triángulo en ataque por decirlo así. El 'profe' nunca hace algo improvisado, siempre todo lo que hacemos se ha entrenado previamente".

*Su estilo de juego

"Es un poco la interpretación porque mi fuerte no es la velocidad, entonces yo tengo que coger al defensa retrocediendo y ahí sacar ventaja, porque nunca se va a retroceder igual que como se avanza, fue lo que intenté, fijándome que el defensa no esté respaldado para hacer el movimiento".

*La velocidad de juego de Millonarios

"No recuerdo qué partido fue, creo que contra Mineiro donde quisimos jugar muy rápido y lo que hicimos fue perder muy rápido el balón, lo que nos obligaba a defender y defender. Tratamos de respetar nuestro estilo de juego y nuestra idea. Combinar velocidad y precisión no es nada fácil, cuando hay velocidad hay imprecisión. Tenemos que encontrar un punto medio donde el juego no se haga lento, pero tampoco se arriesgue la posesión".

*El primer gol del clásico

"Lo hacen el 95% de los arqueros, creo que debe ser una regla para ellos, que cuando se les va a patear achican, lo que pasa es que es muy difícil uno en otros momentos tomar esa decisión. Del 'sustico' de haber botado la primera, llegué a la segunda. Hemos ido aprendiendo y una prueba de ello fue el segundo gol, hemos aprendido que tenemos que acompañar la jugada porque cualquier cosa puede pasar".

*El sueño latente de llegar a la Selección Colombia

"Yo siempre he dicho que el sueño muere o termina cuando el soñador se muera".

*La presión que sienten en Millonarios

"Nosotros acá tenemos la presión de la buena, de la que nos gusta, tenemos de tener responsabilidad. Ahora viene un partido muy lindo que es el de Ibagué".