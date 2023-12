David Macalister Silva, reconocido por sus destacadas actuaciones: el bogotano recibió un premio

¡Un año destacado! Así lo vivió David Macalister Silva , jugador y referente de Millonarios; el bogotano no solo pudo estar por primera vez con la Selección Colombia sino a su vez se consagró nuevamente con el conjunto 'embajador' en la Liga I-2023.

Y es que como es costumbre, al final del año, se empieza a reconocer la labor de los deportistas, quienes tuvieron destacadas actuaciones en sus categorías. Así pasó en la noche del lunes 11 de diciembre, cuando la Asociación Colombiana de Periodistas y Locutores Deportivos, junto con el Banco Agrario de Colombia, premiaron los logros de quienes fueron protagonistas este 2023.

En la gala, el actual futbolista de Millonarios recibió el premio que destaca que el 'Reconocimiento al Esfuerzo Deportivo'; conmemorando todo lo que hizo en el 2023, pues en este año el mediocampista acumuló 55 partidos, cinco goles y 10 asistencias, para un total de 4.241 minutos en cancha.

Cabe destacar que en la premiación la pesista Yenny Fernanda Alvarez fue elegida como la Deportista del Año 2023.

Actualidad de David Macalister Silva

Actualmente, el jugador de Millonarios está con la Selección Colombia , tras haber recibido el llamado del estratega argentino Néstor Lorenzo, quien decidió darle la oportunidad al capitán 'embajador'.

Macalister Silva en duelo con Selección Colombia, frente a Venezuela. Foto: AFP.

Y así lo demostró, pues en el duelo de preparación contra Venezuela el pasado domingo 10 de diciembre, en Estados Unidos, el deportista de 36 años jugó 62 minutos, en un partido donde estuvo presente con sus pases y liderazgo en la mitad de la cancha.

Ahora David Macalister Silva se alista para el siguiente partido del combinado 'tricolor' el cual tendrá será el sábado 16 de diciembre a las 7:00 p.m. (hora de Colombia), en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum. Donde se espera que el bogotano vuelva a sumar minutos en la Selección.

En términos con Millonarios, el capitán ya no tendrá más actividad en el 2023, pues el conjunto 'azul' no pudo estar en la final de la Liga II-2023, luego que no superara a sus rivales del grupo B.

Hay que destacar que Millonarios el próximo año jugará la Copa Libertadores; torneo en el que en los años pasados logró estar en las fases previas.

Por el momento, el conjunto 'embajador' no ha comentado de posibles refuerzos de cara a lo que será su presentación en las participaciones del 2024. Sin embargo, extraoficialmente ya se habla de algunos nombres que podrían llegar a al equipo bogotano.