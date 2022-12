David Macalister Silva sobre Juan David Pérez: “Nos va a dar mucho desequilibrio”

El volante bogotano valoró el trabajo del nuevo atacante de los ’embajadores’, quien disputó este martes su primer partido con el cuadro bogotano.

Luego de la derrota de Millonarios 3-1 frente a Independiente Santa Fe en un encuentro amistoso, David Macalister Silva dio las razones por las que los azules no se quedaron con el clásico capitalino.

Publicidad

“Perdimos el balón, no fuimos precisos y perdimos la segunda pelota, ahí fue donde nos ganaron el partido. no convertimos, tuvimos una clara con Ovelar y lastimosamente no la supimos aprovechar”, aseguró el centrocampista.

Vea acá: Bayern Múnich definirá si se queda con James Rodríguez dependiendo del final de la temporada

Del mismo modo, el volante bogotano se refirió a Juan David Pérez quien fue anunciado este martes en la tarde y horas después jugó su primer partido. El atacante disputó 55 minutos.

“Es una persona que nos va a dar mucho desequilibrio, que tiene rapidez e inteligencia. A medida que se vaya acoplando vamos a irle sacando provecho a él”. manifestó.

Publicidad

Por último, Silva Mosquera habló sobre Jorge Luis Pinto y los diferentes esquemas que ha manejado en los dos últimos partidos amistosos de los azules.

“Los partidos los planeará el profe y nosotros nos acomodaremos al esquema que él haga”, concluyó.

Publicidad