Davinson Sánchez: "No debemos conceder los goles tan pronto, nos pasó con México y ahora con Corea"

Este sábado, la Selección Colombia llegó a Osaka, Japón, para lo que será su duelo contra los nipones el próximo martes. Sin embargo, la 'tricolor' ya tuvo un primer partido con Corea del Sur que terminó igualado 2-2. Davinson Sánchez fue uno de los jugadores en reflexionar sobre el empate contra los 'tigres de oriente'.

En Ulsan, Corea del Sur, los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron un primer tiempo para el olvido. Los surcoreanos jugaron a una velocidad y dinámica mayor que los nuestros y eso se tradujo en el marcador. A los 10 minutos Heung Min Son puso el primero luego de un grave error de la defensa cafetera y después el mismo jugador anotó un buen gol de tiro libre al 45+2'.

Frente a este panorama, en el cual combinado nacional se va muy rápido en desventaja, Davinson Sánchez dejó en claro que "lo importante es intentando no conceder este tipo de goles y sobre todo al principio de un partido como ocurrió".

Y es que no es la primera vez que la Selección Colombia inicia perdiendo los encuentros y Sánchez no lo dejo pasar: "Ya no ha pasado en los últimos partidos dos veces contra México y contra Corea del Sur. Sabíamos que ellos eran intensos y nosotros lo que teníamos que hacer es hacer que el partido corriera un poco y ser Colombia".

Ahora bien, estos partidos de fogueo son para probar jugadores y medir quien están a la altura de ponerse la camiseta amarilla y Sánchez dio tuvo en cuenta las exigencias que esto requiere. "El que viene tiene que sentirse con la capacidad de rendir de poder hacer todo para que la selección no solamente juegue como se quiere", remarcó.

Kevin Castaño, el debutante que fue figura con la 'tricolor'

Cuándo Néstor Lorenzo dio la lista de convocados para estos dos encuentros preparatorios, una de las sorpresas fue Kevin Castaño, mediocampista del registro de Águilas Doradas.

Para mayor sorpresa, el DT argentino lo puso en el once titular, pero el joven futbolista se encargo de darle la razón, pues mandó en la primer a línea de volantes, se mostró seguro y estuvo a la altura del combinado patrio. "Es un orgullo gigante es el sueño que siempre tiene uno de niño de jugador y ya que estoy aquí creo que ya no es más que un sueño", fueron las palabras de Castaño apenas arribó a Osaka.