Dayro Moreno habló de todo: su renovación, el récord de goles y su amistad con Hugo Rodallega

Terminó el año para Once Caldas. Este martes 7 de noviembre, en el estadio El Campín, disputó el último juego del semestre, ya que no clasificaron a los cuadrangulares de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Eso sí, se despidieron de la temporada con una victoria 0-1 sobre Santa Fe, con gol de Dayro Moreno, quien, justamente, habló en rueda de prensa.

Allí, 'rompió' el silencio respecto a diversos temas. Además de haber hecho un balance del equipo y en lo personal, también se refirió a la renovación, su objetivo de convertirse el máximo artillero de nuestro fútbol, la acción en la que infortunadamente lesionó a David Ramírez Pïsciotti, sin intención, y, por último, dedicó unas palabras a su amigo Hugo Rodallega.

¿Qué balance hace de su año?

"Contento porque, en lo personal, se sigue sumando para el objetivo que tengo en mi vida que es ser el goleador histórico del fútbol colombiano, pero eso va de la mano de la ayuda del cuerpo técnico y compañeros. Ahora, un poco triste también porque el equipo siempre jugó bien. No estamos en los ocho por errores nuestros y faltó un poco de suerte. Solo resta volver a Manizales y se tomarán unos días y mirar a futuro. Ya es hora de que Once Caldas entre en los ocho y lo necesita por la historia, la institución y la hinchada".

¿Cómo va su renovación?

"Ya tuve conversaciones con el presidente, pero faltan unos puntos. Todos saben y no es un secreto que quiero hacer historia en Once Caldas, que es el club al que amo, del que soy hincha y me ha dado todo. Dios quiera la renovación se de para el otro año romper el récord y buscar un título también".

¿Cuál es el análisis de lo hecho?

"El equipo mostró cosas importantes, de un equipo grande. Tuvimos un altibajo, pero después volvimos a tomar la confianza y fue un poco tarde porque no clasificamos, pero creo que mostramos cosas. Van cinco años que no clasifica el equipo y es el sabor amargo de la hinchada, pero les digo que sigan confiando y apoyen porque, en general, se hizo bien el trabajo".

¿Qué opina del planteamiento de Santa Fe?

"Independiente de que Santa Fe tuviera un equipo mixto, jugar en Bogotá es complicado. Por eso, al principio nos llegaron, pero después demostramos nuestro trabajo y se dio un partido bueno. Hubo opciones tanto para nosotros como para Santa Fe. Sabíamos que el rival iba a salir con toda, a dejar la mejor imagen y despedirse de su afición de la mejor manera".

Dayro Moreno no para de ampliar sus cifras goleadoras en el fútbol colombiano. Foto: Colprensa

¿Dónde debe reforzarse el equipo?

"Hay mucho 'pelao', pero tienen buen nivel y si los ayudamos van a ser grandes en el fútbol colombiano. Así empezamos todos, entonces esperar qué se hará, las decisiones a tomar, los puntos que se deben corregir y pelear hasta lo último, con el fin de conseguir el objetivo del título".

¿A quién ve como favorito para el título?

"Los cuadrangulares van a estar buenos. Hace mucho no se veían tantos equipos grandes en los cuadrangulares, solo faltó el Once Caldas (risas). No podría decir uno, eso va a ser un tiro al aire. El que mejor esté física y mentalmente, se llevará el título a final de año".

¿Qué habló con Hugo Rodallega?

"Con él tengo una amistad muy grande, nos criamos en las inferiores de Selección Colombia, luego en la de mayores. Para él solo tengo respeto, es un goleador y tiene una carrera muy buena. Los dos somos jugadores que hemos hecho historia en el fútbol colombiano. Es un orgullo enfrentarlo. Contento porque, independiente de la edad, le da un plus a la Liga. Para mí, mis respetos".