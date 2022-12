Dayro Moreno no está entrenando con Once Caldas; Hubert Bodhert lo confirmó

El delantero tolimense, de 33 años, se encuentra sin equipo, tras el despido con justa de causa por parte del club ‘verdolaga’, donde consiguió dos títulos.

Este miércoles, Hubert Bodhert, técnico del Once Caldas, negó en la rueda de prensa, previo a la final de ida de la Copa Águila, que Dayro Moreno se encuentre entrenando con la institución manizalita.

“Yo me entero que Dayro está entrenando con Once Caldas por la prensa, no puedo responder por eso. Sin embargo, yo revise en el entrenamiento de hoy y no lo ví”, manifestó el cartagenero, de 46 años, entre risas.

A lo largo de su carrera, el Dayro Moreno ha estado en tres etapas con el Once Caldas. El goleador disputó 222 partido con la camiseta del ‘blanco blanco’, anotó 92 goles y consiguió tres títulos, entre ellos la Copa Libertadores en 2004.

Aún no se conoce cuál será el futuro del seis veces botín de oro del fútbol colombiano, quien aún tiene contrato vigente con los Xolos de Tijuana, dueños de sus derechos deportivos.

El delantero fue despedido el pasado 16 de octubre, luego de un incidente con su excompañero Jeison Lucumí en la mitad del partido frente al Deportivo Cali.

