Dayro Moreno: “Once Caldas es el equipo que amo, en el que me quiero retirar”

El futbolista colombiano de Talleres de Córdoba habló para las redes sociales del club argentino con el periodista Juan José Buscalia y allí reveló su interés en un futuro.

Antes de la mitad de la década del 2000 un joven delantero deslumbró en Manizales, se trataba de Dayro Moreno, atacante que no oculta su amor y ganas de retirarse en el Once Caldas.

Las redes sociales de Talleres, club en el que juega el ariete tolimense, tuvieron alta concurrencia para ver al futbolista nacional que tiene un alto cariño por parte de la hinchada del club cordobés.

Así habló en entrevista con el panelista de ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

* Volver a Once Caldas

“Desde los 14 años me fui para Manizales, es el equipo que yo amo, del que soy hincha y en el que me quiero retirar, porque me dio a conocer nacional e internacionalmente. Me he llevado muchísimo del club, Dios quiera que pueda ser parte del equipo en mi retiro”.

* Edad del retiro

“Yo todavía no lo estoy pensando. Esto es el día a día, por ahora disfruto del fútbol, pero algún día me tendré que retira, y estoy haciendo las cosas de la mejor manera para llegar bien a ese día y competir”.

* Cercanía al proceso Carlos Queiroz

“Nunca hemos tenido la posibilidad de dialogar. Nunca me llamaron. Esa es la realidad que estoy pasando, quisiera como todo colombiano, pero por el momento no he tenido comunicación con ninguno del cuerpo técnico”.

* Celebración de baile

“Nosotros en Colombia tenemos varios bailes, pero el que yo bailo es el reggaetón el que uno baila uno con la esposa. Los argentinos son durísimos para bailar. Hay algunos compañeros que son duros”.

* Anécdota en Talleres

“Aquí me han pasado cosas increíbles, aquí nació un bebé hace un tiempo o hace unos meses y le pusieron mi nombre, ‘Dayro’, fue lindo”.

* Experiencia en Talleres

“Acá en Talleres quedé sorprendido por el amor que le tienen al equipo, es verdad que cuando uno llega al estadio Mario Alberto Kempes, la gente está desde temprano en los carros haciendo asados y tomando fernet”.

* Tomó fernet (licor)

“Lo probé un día y no me gustó, es muy fuerte para mí”.

*Opinión sobre Falcao

“Con él tenemos una gran amistad. Falcao es una gran persona. Para el Sudamericano Sub-20 de 2005 yo era el primer delantero por encima de ellos (Hugo Rodallega, Falcao García, Wason Rentería), yo era el más referente, pero por cosas que pasaron ellos aprovecharon la oportunidad. Falcao me decía ‘yo a usted lo admiraba era un grande’.

* Jugar en Europa más tiempo

“En el tiempo en el que fui a Europa lo más lindo fue jugar la Champions League, los seis partidos. Al final pasaron cosas que los mismos compañeros me hicieron renunciar, algunos compañeros tenían como envidia conmigo, porque en los entrenamientos me intentaron lesionar.

* Liga de los sueños

“Siempre me ha gustado jugar en España. No me rindo y uno siempre tiene que dar hasta lo último soñando”.

* Su vida de desorden

“A mí me gusta decir las cosas de frente, la indisciplina me costó, no estar en las ligas grandes de Europa, pero aprendí y seguí adelante”.

Vea la entrevista completa acá: