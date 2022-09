Dayro Moreno, pa' risas: "La multa no me preocupa, que la pague el Bucaramanga"

Genio y figura hasta la sepultura. Dayro Moreno , jugador del Bucaramanga, es una de las figuras actuales de la Liga II del fútbol colombiano gracias a sus goles y buenas actuaciones. Precisamente hace una semana, el experimentado atacante salió como el héroe del tradicional equipo santandereano al anotar los tantos de la victoria 2-1 contra Santa Fe y ante la importancia de lo conseguido, su festejo fue con alma, corazón y vida.

El nacido en Chicoral se emocionó a tal punto que se despojó de su camiseta, motivo por el cual apareció entre los multados en el último boletín disciplinario de la Dimayor. Así deberá pagar 10 millones de pesos, algo que el popular Dayro tomó con toda la naturalidad y hasta con humor.

"Es una cosa de momento, la emoción a uno lo lleva a eso, a parte estaba en mi cumpleaños, era la última jugada del partido, el triunfo con un rival complicado, la multa no me preocupa, que la pague el club (risas)", dijo Dayro Moreno en la más reciente rueda de prensa organizada por los 'búcaros'.

Pero eso no fue todo, también el experimentado futbolista agregó que ‘’No mentira, eso es parte del fútbol, he hablado con el presidente (Elías Quintero) y él me dijo que tranquilo, que eso es parte del fútbol, que no lo vuelva a hacer’’.

Dayro Moreno se ha convertido desde el primer semestre del balompié profesional de nuestro país, erigiéndose como el máximo goleador con 13 anotaciones. Incluso, recientemente en el estadio Departamental Alfonso López le entregaron el trofeo que lo distingue.

Y ahora en la Liga II, el futbolista surgido en la cantera del Once Caldas, de Manizales; acumula 7 goles y se encuentra por detrás de Ricardo 'Caballo' Márquez, de Unión Magdalena, y Jefferson Duque, de Nacional, que llevan 8 dianas.

¿Qué dice el comunicado con la sanción a Dayro Moreno?

La Dimayor anunció lo siguiente en sus cuentas en redes sociales: "Dayro Moreno, jugador del registro del Club Atlético Bucaramanga S.A (Bucaramanga) sancionado con diez millones de pesos ($10.000.000) por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 12ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Independiente Santa Fe S.A".

El artículo 69 del CDU de la FCF es bastante evidente, ya que se dice que "al jugador que en el momento de celebrar un gol se levante la camiseta o se despoje de la misma será sancionado con diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción".