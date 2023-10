Dayro Moreno está a 10 goles de convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del FPC.

Dayro Moreno continúa su acercamiento a los máximos goleadores en la historia del fútbol colombiano. Durante el empate contra el Deportivo Independiente Medellín en Manizales, anotó su gol número 215, que se produjo desde el punto de penal, abriendo el marcador 1-0. Aunque Daniel Torres empató para el 'poderoso', Once Caldas recuperó la ventaja gracias a Juan Cuesta, y finalmente Anderson Plata anotó para sellar el empate en el estadio Palogrande.

Dayro, con 215 goles en el Fútbol Profesional Colombiano, se sitúa a solo 2 de igualar a Iván René Valenciano, quien tiene 217 goles, y a 9 del récord de Sergio Galván Rey, con 224 goles. Si marca 10 goles más, se convertirá en el máximo goleador histórico de Colombia.

El atacante originario del Espinal dispone de cinco encuentros de la fase regular del "todos contra todos" para continuar su búsqueda de alcanzar a Galván Rey. En caso de que el Once Caldas se clasifique para los cuadrangulares, dispondrá de otros 6 partidos. Los próximos compromisos incluyen enfrentamientos como visitante contra Boyacá Chicó, Junior de Barranquilla y Independiente Santa Fe, y encuentros como local en Manizales frente a Jaguares de Córdoba y América de Cali.

Dayro ha marcado con diferentes clubes en el FPC. Con el Once Caldas ha logrado anotar 56 veces en 141 partidos, con Atlético Nacional tiene 57 dianas en 91 cotejos, con Millonarios logró anotar 34 tras disputar 53 encuentros con el 'embajador' y, por último, en Junior de Barranquilla pudo vencer el arco 12 veces jugando 39 compromisos con el conjunto 'tiburón'.

Pedro Sarmiento y su reclamo a Dayro Moreno tras el empate 2-2 con Independiente Medellín

Pedro Sarmiento, director técnico del Once Caldas Foto: Colprensa

En la rueda de prensa que siguió al empate 2-2 entre Once Caldas y el DIM en Manizales y al gol número 215 de Dayro Moreno, el entrenador Pedro Sarmiento utilizó la oportunidad para transmitir un mensaje a través de los medios. Expresó su desacuerdo con la reacción de Dayro al final del partido, donde mostró frustración al manotear a sus compañeros y exhibir un comportamiento inadecuado, especialmente hacia los jugadores más jóvenes del equipo.

“Aquí no manda Dayro, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no solo es el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él”, declaró el estratega Sarmiento.