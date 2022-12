Dayro Moreno: “Volvería a Nacional, soy hincha y me gustaría una revancha”

El experimentado delantero colombiano habló del cuadro ‘verdolaga’, donde jugó y de donde salió tras tener una discusión con Jeison Lucumí, su compañero.

Dayro Moreno, actualmente en Talleres, de Argentina, habló sin rodeos y se refirió a su anhelo de tener la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Atlético Nacional.

El tolimense le dio una entrevista a ‘Directv Sports’ y se refirió al cariño que le tiene al equipo antioqueño.

“A Nacional me gustaría regresar, es un club que me gusta. Después de Once Caldas, que es mi equipo amado, yo soy hincha de Nacional, me gustaría Nacional para tener una revancha”, afirmó.

Cabe recordar que, Moreno estuvo entre 2017 y 2018, pero salió del elenco ‘verdolaga’ por una discusión con su compañero en ese entonces, Jeison Lucumí.

Por otra parte, en la misma entrevista, Dayro reconoció que “Once Caldas es el equipo donde me quiero retirar”.