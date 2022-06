Dayro Moreno y las opciones latentes que tuvo de llegar a Cali y América; y su hoy con Bucaramanga

Una de las figuras de la Liga del fútbol colombiano en la actualidad es Dayro Moreno , quien es uno de los faros en medio de la campaña de Atlético Bucaramanga, que clasificó a los cuadrangulares semifinales y que viene de vencer por un marcador de 2-0 a Junior, en el estadio Departamental Alfonso López el martes que pasó. Precisamente, uno de los tantos del equipo que dirige Armando Osma lo anotó el tolimense.

Publicidad



De esa manera, ya son 11 los goles de Moreno en el actual campeonato, hecho que lo tiene en boca de propios y extraños. A sus 36 años, el experimentado futbolista sigue así más vigente que nunca.

Este miércoles, el que habló fue Álvaro Muñoz, su representante, quien contó las verdades de lo sucedido iniciando este 2022 cuando Dayro estuvo en contactos con varios clubes de nuestro país, pero que no se pudo finiquitar un acuerdo.

"Por Dayro con Cali ya estaba cuadrado hasta lo económico para que llegara al club, pero decidieron por una mejor opción. Revisaron y decidieron por Vuletich, imagino que eso tiene que pasar por el comando técnico", le dijo Muñoz Castro a 'Zona libre de humo'.

Pero no solamente se dieron tratativas con los directivos 'azucareros'. También con el vecino de patio, tal y como se supo y como lo contó el empresario en la misma entrevista. "Hay que preguntarle al profe Juan Carlos Osorio del porqué no llegó Dayro al América, sería bueno hacérsela (la pregunta). No se en realidad cual es la base que se tuvo para la no llegada al club".

Publicidad

En la actualidad el nombre de Dayro Moreno viene sonando fuertemente. Sin embargo, Muñoz Castro también se refirió en forma directa a la vinculación que tiene con el equipo santandereano. "Somos respetuosos de lo que se firmó con Bucaramanga, se hizo por un año. Si amerita el club, el proyecto y si el jugador está de acuerdo; se prestaría a una negociación".