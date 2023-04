Dayron Pérez: "En estos momentos me duele; un descenso para Manizales sería un golpe muy duro"

Actualmente entrenador del Atlético Chiriquí en la Primera División de Panamá, Dayron Pérez, quien también fue exjugador y campeón del rentado nacional con el Once Caldas de Manizales, expresó su tristeza y dolor por la actual situación del conjunto ‘blanco’, que enfrentará este martes a Alianza Petrolera en condición de local, por la jornada catorce del fútbol colombiano.

En una charla con Gol Caracol, el exfutbolista y ahora entrenador de fútbol colombiano, Dayron Pérez, se refirió al presente del equipo y su deseo de poder dirigir al equipo manizaleño, siendo su actual presente en el fútbol panameño positivo, donde ha sido elegido en tres oportunidades como el mejor entrenador de la jornada.

“En estos momentos me duele porque uno quedó en la historia, fui campeón, este fue el equipo que me brindó ese sueño cumplido de ser jugador profesional, estuve ligado al club más de diez años, entonces me duele lo que está viviendo hoy por hoy, el presente, la actualidad; y lógicamente es un sueño muy grande para cualquier exjugador poder vestir y representar los colores de un escudo tan grande como Once Caldas, que me dio todo prácticamente como jugador”, dijo Pérez.

Además de eso, explicó el trasfondo de la actual situación del conjunto de Manizales, que en la actual campaña es último en la tabla de posiciones con once unidades: “En todo proyecto debe haber unas bases y debe estructurarse coherentemente hacia los logros y objetivos que se determinen; uno escucha a la distancia que lo que quieren vender jugadores, que a los logros deportivos no le están apostando”.

“Para poder promocionar un jugador y venderlo, es mucho más fácil y mejor observarlo a través de unas buenas propuestas futbolísticas, donde el futbolista pueda desarrollar mejor su talento; veo que el Once Caldas no sabe que es lo que quiere, está deambulando, le apuestan a proyectos y apuestas en cuanto a entrenadores, pero veo que no hay un proyecto sólido institucional y me parece que las instituciones no pueden depender de los proyectos que vengan a proponer los entrenadores, se tiene que consolidarse un proyecto institucional”, expresó el actual entrenador del Atlético Chiriquí.

Sumado a eso, expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Once Caldas baje de categoría, afirmando que esto sería un fuerte golpe para la ciudad. “La cultura de Manizales, es futbolera. Al aficionado le gusta el buen fútbol y eso es lo que se ha ido perdiendo. Un descenso para la ciudad sería un golpe muy duro por lo que esto representa, yo tengo conocimiento de Once Caldas desde 1998 y esto nunca había sucedido, ni se había estado tan cerca”, complementó el profesor Pérez.

Sin embargo, Dayron Pérez se mostró optimista con el resto de año que todavía queda para sobreponerse frente a la situación, declarando que el conjunto ‘blanco’ tiene tiempo y partidos por delante, por lo que todavía depende de sí mismo: “En el tema del descenso, indudablemente dependen de ellos mismos porque tiene alrededor todavía de casi treinta partidos, ¿qué sucede? Si no hay un cambio radical de lo que se está haciendo hoy, veo muy complejo que se pueda mantener en primera división”.