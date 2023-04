"De cárcel": así calificaron en Boyacá Chicó la plancha de Walmer Pacheco contra Eduard Banguero

Más allá del empate 1-1 en el partido del jueves pasado entre Junior y Boyacá Chicó, en la cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla no faltaron las polémicas por la actuación del árbitro Luis Matorel. De hecho, entre los jugadores visitantes y el cuerpo técnico que lidera Mario García se presentaron protestas.

En el 1-1 entre barranquilleros y 'ajedrezados' se presentaron varias acciones, que este viernes fueron protestadas por el equipo boyacense que hizo varios pronunciamientos en contra de Matorel y del personal encargado de manejar el VAR.

En Chicó indicaron que fue "sospechoso" el proceder del juez central del compromiso y aseguraron que una entrada de Walmer Pacheco, del local, al lateral Eduard Banguero, de su registro, era para "cárcel". En ese aspecto hay que indicar que Matorel solamente le mostró amarilla al infractor y el VAR no hizo la intervención, para si quiera revisar.

En las mismas redes sociales de los ajadrezados también se protestó por la pena máxima del cierre del partido, en una jugada en la que intervinieron el volante Mauricio García, en una disputa en el área con Luis González, que Luis Matorel pitó como penalti. Para infortunio de Junior, Luis Sandoval mandó el balón por los aires.

Por su parte, el técnico mexicano Mario García se refirió también al árbitro, en rueda de prensa, tras el 1-1 con Junior: “El tema del arbitraje a uno le genera muchas dudas ciertas cuestiones, no quiero hablar en caliente porque necesito ver bien las jugadas. En el segundo penalti, que cuando puntea la pelota Romir Balanta hay un golpe y ahí se genera todo, y ya la falta de Mauricio a ‘Cariaco’ habrá que verla si la pitan en todos lados. Aunque no he visto bien la jugada para poder dar una interpretación justa de la misma, es la molestia de uno porque no se equipara el comportamiento del arbitraje a todos los equipos. Respetando la labor del Junior que nos complicó bastante”.

¿En qué posición va Boyacá Chicó en la Liga BetPlay 2023-I?

Los ajedrezados van en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 21 puntos, a cuatro unidades del líder que es Millonarios. Además, su buena campaña es clave para buscar mantenerse en Primera División y no volver a descender a la Primera B del fútbol colombiano.

¿Cuál es el próximo partido de Boyacá Chicó?

Los dirigidos por Mario García visitarán a Águilas Doradas, este domingo 16 de abril, a las 8:30 p.m., por la fecha 14 del campeonato local.