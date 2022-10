De Dayro Moreno para Sherman Cárdenas: “El ‘enano’ es un calidoso, es un jugador diferente”

Los ocho clasificados a los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2022-II se definirán este domingo, en la última fecha del ‘todos contra todos’. El Bucaramanga es uno de los equipos que pueden estar en la siguiente fase y confían en Dayro Moreno, su gran figura, para conseguir este objetivo.

Por eso, este jueves, el experimentado delantero atendió a los medios de comunicación y analizó el presente del equipo santandereano, lo que se viene y mucho más.

De hecho, Dayro Moreno llenó de elogios a su compañero Sherman Cárdenas, otra de las figuras del Atlético Bucaramanga, por su ‘magia’ y experiencia.

“El Enano' lo calidoso que es en lo personal y futbolístico ni hablar. Muy contentos, es un jugador diferente a todos, la técnica, jerarquía y personalidad que tiene, mis respetos para el 'enano', como le digo de cariño”, afirmó el goleador.

Acá más declaraciones de Dayro Moreno en rueda de prensa:

*Su presente

“Contento, la verdad siempre lo he dicho que en Bucaramanga me he sentido feliz en todo el sentido, eso es motivante para uno. Lo que estamos viviendo en el equipo, cuerpo técnico, con la gente acá es lindo. El domingo tenemos una oportunidad para darles esa alegría a todos. Eso es lo que estamos viviendo que es importante, el equipo estos tres partidos ha mostrado jerarquía y esperamos con nuestra gente y tener tranquilidad y darle felicidad a todo Bucaramanga”.

*El rival, el Pereira

“Pereira viene en un alza importante, viene a buscar la clasificación, es un equipo con buenos jugadores, con experiencia y maneja bien la pelota. Pero nosotros también y es difícil que nos la quiten, no salir con desespero, estar con tranquilidad porque ellos son peligrosos en ataque. Tiene una defensa con experiencia y todos debemos estar concentrados, tener mucha movilidad, y por eso los resultados que hemos sacado en plazas difíciles”.

*Los récords que ha conseguido este 2022

“Muy feliz, los récords que he hecho este año en Bucaramanga me han marcado muchísimo, les agradezco mucho acá, desde que llegué me han hecho sentir como en casa y uno como jugador eso le da confianza para dejar todo en la cancha”.

*No será fácil el partido para asegurar la clasificación

“El fútbol es de lucha también, de sacrificios, hemos tenido altibajos en algunos partidos, pero debemos es tener tranquilidad, no llenarnos de ansias”.

*Dayro quiere hacer historia en Bucaramanga

“Yo vine a Bucaramanga con el propósito de hacer historia, la hinchada apoya mucho al equipo, es una ciudad futbolera, y por eso estoy agradecido”.

*La idea del técnico

“El profe Ramoa desde que llegó nos mentalizó que era ofensivo, que le gustaba atacar por los costados y por el medio. Hablamos con él para tener la movilidad que quiere y gracias a Dios, se han dado los resultados”.