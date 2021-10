De estar cerca de fichar por un club español a ser figura en Millonarios: la historia de Daniel Ruiz

"Trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido". Así es como Daniel Ruiz, poco a poco, se ha ganado un lugar en el fútbol colombiano, llegando a ser una de las piezas importantes del Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, quien ha confiado plenamente en él y le ha respondido en cancha.

Sin embargo, para ver estos frutos, a sus tan solo 20 años, ha sido necesario trabajar con disciplina, amor, respeto, juicio, compromiso y profesionalismo, viendo como muchas puertas se iban abriendo, pero también como otras tantas podían cerrarse a lo largo de este arduo camino, que recién inicia.

Sus sueños son grandes, ambiciosos y apunta a hacer historia. Eso sí, para ello, es consciente de que tiene que estar en constante mejora, aprendiendo, creciendo, dando lo mejor, brillando y, en especial, con los pies sobre la tierra y siendo humilde, tal y como lo dice su padre, Javier Ruiz y su gran apoyo.

Recuerda cómo, cuando su hijo jugaba sus primeros torneos en 'La Morena', el consejo más importante que le dio, lleva consigo hasta hoy y se lo recuerda cada que puede, es que "mientras otros papás decían que se cuidaran y no le pegaran al otro, yo le inculcaba que se divirtiera y ya", algo que sigue haciendo.

Y es que, en la cancha, Daniel Ruiz marca la diferencia con su técnica, pegada, visión de juego y hasta 'jogo bonito' con túneles, pisadas y magia, en pocas palabras. Aún no toca techo y como don Javier le contó a Gol Caracol va por más porque su mentalidad es fuerte, tiene todo claro y trabajará hasta conseguirlo.

¿Cómo han tomado el presente de Daniel?

"Con mucha alegría y responsabilidad porque, en la vida y el fútbol, uno puede estar arriba y otras veces no. Hay que ser prudentes. Además, darle ejemplo para que no se 'crezca'. Eso sí, lo hemos motivado mucho para que siga trabajando. Es una persona que marca la diferencia por su talento."

Hablando de ese talento, ¿Cómo surgió?

"Con mucho trabajo extra. Llegaba de la oficina y nos poníamos a jugar. Él era más derecho que zurdo, pero practicó mucho con la izquierda y así quedó. Fueron cosas que se mejoraron con el tiempo. En las tardes, se entrenaba casi tres veces por semana y se están viendo los frutos, gracias a Dios."

¿Cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado a su hijo?

"Siempre motivarlo, pero, en especial, incentivarlo a que se divirtiera. Si quería hacer un túnel, hágalo; que se luciera y se lo gozara. Mi visión era que disfrutara, pero con actitud, ya que, al final, eso es todo. Uno puede tener un partido malo, pero que le vean ganas. Además que se respete al compañero, que eso es fundamental en la vida y en la cancha."

¿Cuál es el mayor diferencial de Daniel?

"Básicamente todo parte desde la cabeza. Siempre ha sido un muchacho muy centrado, con una madurez mental enorme y que le ha ayudado a tomar buenas decisiones, no solo adentro de la cancha, sino también afuera de ella. Él no es de salir, sino más bien de concentrarse para su partido. Ese éxito se debe, en parte, a los viajes que tuvo."

¿Dónde estuvo?

"En el Rayo Vallecano, con solo 14 años. Lo querían dejar, pero, en ese momento, hubo un problema en España con el tema de contratar menores de edad y no se dio. Luego estuvo en Inglaterra, en un campamento con el Milán, y llegó al Cali, a los 15 o 16 años. Creo que esas vivencias, le ayudaron a madurar pronto y a centrarse."

Y en Selección Bogotá...

"Además. Ese fue un paso importante que también ayudó porque estuvo con el equipo en concentraciones, viajes, solo, en fin. Adicional, el hecho de que nació en 2001 y compartir con jugadores categoría 2000, influyó en su crecimiento. Claro, todo guiado por sus respectivos entrenadores que fue teniendo."

Con 10 años, llegó al Club Deportivo Dinhos, ¿Qué importancia tuvo este equipo?

"Muchísima porque fueron casi ocho años y en sus inicios, siendo dirigido por profesores como Alexander Becerra, quien ahora está en España, pero que, en su momento, le trabajó mucha técnica a Daniel. Además, el ser persona, que termina siendo igual o más importante que lo anterior."

¿Fue el club de más influencia en Daniel?

"Todos han aportado. Haber estado en Cali, junto a muchachos de todo lado, ayudó. Luego, en Fortaleza, lo supieron llevar hasta la Sub-20 y ganándose después titularidad. Finalmente, Millonarios lo ve, justo en un partido donde se enfrentan, y van paso a paso, de forma inteligente. El profesor Alberto Gamero ha sido fundamental y lo tiene en su proyecto."

¿Ya tocó techo?

"No, para nada. Es un jugador inteligente y cada que vez crece más. En sus inicios, jugaba como '10', armando en el área. Después, en Fortaleza, lo ubicaron por la derecha y lo hizo bien. Ahora, en Millonarios, ya que David Macalister Silva es el '10', está por izquierda y ha podido. Maneja ambos perfiles y sigue creciendo."

¿En qué posición le gusta verlo más?

"Él puede aportar mucho más por el centro, pero son decisiones. También quisiera verlo con más protagonismo, cobrando tiros libres. Con la Selección Bogotá, anotó varios, y en la Sub-20 fue el quinto goleador. De hecho, recuerdo varios tantos que anotó desde la mitad de la cancha. Ahí, empezaron a seguirlo y mirarlo."

Entonces no es mito que le gustaba practicar goles desde la bomba central...

"(Risas) No, para nada. Recuerdo que a Santa Fe, le hizo varios en Tabio, desde la mitad de cancha. También a Millonarios y Bucaramanga. De hecho, tengo un video que me envió Francisco Serrano, presidente de Fortaleza, donde me dice: 'mire lo que hizo su hijo', y fue un golazo desde la bomba central. No se le haga raro que lo intente y le salga (risas)."

¿Qué le falta corregir a su hijo?

"Seguirá creciendo bastante por esa tranquilidad que uno le ve. Sin embargo, tiene que tener más responsabilidad en la marca y en temas de táctica, que ha aprendido mucho y ya comprende que no solo es atacar, sino también defender, esto gracias a que Millonarios es compacto y se le facilita un poco más."

¿En qué ha crecido?

"Particularmente, a pesar de que es lo que aún le falta, también ha sido en lo que más ha crecido es el tema de la marca. Daniel era un volante '10' y, a veces, se tiraba mucho. En ese momento, le decía que no lo hiciera. Ahora, me gusta mucho su actitud de que le pegan, se para y sigue. Ha crecido mucho en lo táctico."

Continuando con la carrera de Daniel, después de Dinhos, llegó al Deportivo Cali, ¿Por qué no se quedó?

"Cuando se iba a ir para el Cali, el profesor Sebastián Oliveros, de Fortaleza, dijo que 'no, que llegara al club bogotano'. Sin embargo, ya estaba todo definido con el 'azucarero', lo llamaron, vieron, probaron y quedaron encantados. Estaban felices, pero por un tema administrativo, no se quedó. Ahora, todos, incluyendo la directiva, lo adoraban y le decían el 'rolo'."

¿Hubo otros clubes interesados?

"Siempre ha sido muy talentoso, desde los 12 años tiene manager y se han peleado por él porque hace cosas diferentes y sorprende. Cuando sale del Cali, lo llamaron del América, fue ocho días a Nacional, pero, en Antioquia tienen un tema con los de afuera y ya estaban los cinco cupos llenos, entonces no se pudo."

Y, finalmente, llegó a Fortaleza

"Sí, un equipo que siempre lo buscó, demostró interés, lo siguió desde años atrás y luchó por un largo tiempo. Al ver que se nos dieron las cosas por ese lado, aceptamos. Ahora, recuerdo que en Millonarios, a los 15 años, el profesor Jorge Serna lo quería en el club, pero no se había tomado la decisión y no se dio."

Ahora está en Millonarios, pero ¿Cuál es el sueño de Daniel?

"Desde niño, le inculcamos que hay que buscar crecer, mirar lejos y pensar en grande. Cuando lo entrevistaban en el 'Pony Fútbol' y le nombraban algún equipo colombiano, siempre respondía que quería ir afuera. Nuestra meta era arribar al exterior y hubo acercamientos en España. La idea de él es llegar al Chelsea o Real Madrid, que son los equipos que ama."

¿Él es hincha del Real Madrid?

"Adora a ese equipo y al Chelsea. De hecho, recuerdo que, a los 9 años, hubo un campamento del Milán en Colombia, lo inscribimos y se lo ganó. Lo llevaron con todo pago a Italia y, estando allá, aprovechamos, fuimos a Inglaterra y lo llevamos a ver un partido del Chelsea, que era su sueño. Fuimos y estuvo feliz. Esos son sus dos clubes en Europa."

Usted es hincha de Santa Fe, ¿Ahí qué? (Risas)

"(Risas) Mi papá y yo somos de Santa Fe y lo intentamos convencer, pero no se dio (risas). Mentiras, siempre fue libre de escoger. Además, la familia de mi esposa es de Millonarios, pero tampoco influyó en nada. Es más, recuerdo que Santa Fe Sub-17 lo llamó y no pasó nada, siempre ha sido muy profesional."

Pero sí estuvo en una escuela en Santa Fe, ¿no?

"Una vez, lo metí a ver qué pasaba, pero no le gustó (risas), nos salimos y terminamos en River Plate Fortaleza, antes de que lo comprara CEIF. Ahí, estuvo un año, luego se abrió la posibilidad de Dinhos y empezó a crecer, de la mano de un club que ganaba todo en la Liga de Bogotá. A los 11 años, lo llaman de la Selección Bogotá y fue bonito."

¿Cómo nace ese amor por el fútbol?

"Daniel nació con el chip porque yo jugaba mucho. Recuerdo que estuve en Santa Fe, en la universidad fui becado por el fútbol, luego en el trabajo, lo mismo, y siempre lo llevaba a cada partido que disputaba, sábados y domingos, ahí se fue enamorando. Ese amor, lo fuimos trabajando, acompañando, ayudando y ahí va."

¿Cuál es la personalidad de Daniel?

"Es una persona de dos o tres palabras. En los entrenamientos, es callado. De hecho, en Fortaleza, se les hizo extraño. Y lo mismo pasó en Cali, donde tuvieron que aprender a conocerlo porque, al principio, decían que era agrandado, pero no, es que es callado. Después se dieron cuenta de que es diferente, no es el que siempre está jugando o bailando."

¿Siempre ha sido así?

"Sí. Él es introvertido y por eso, David Macalister Silva lo jode y se la monta, pero siempre en buena onda. Ahora, sí debo decir que ya está más hablador. En la última entrevista que dio, habló bastante, entonces lo molestaba y le decía: 'uy, pero ya hablaste más' (risas). Poco a poco, se va soltando."

¿Cómo definirlo en la cancha?

"Le gusta el encare, el enganche, ser técnico y patear y siempre ha sido así, buscando aprender más. Él está muy enfocado en sus cosas. Desde pequeño, casi a los cinco años, cuando yo llegaba de trabajar, de una me decía que fuéramos a patear al parque. Eso era todos los días y dele parejo. Luego tuvo entrenador personalizado. Siempre enfocado."

¿Tiene algún ídolo en el fútbol?

"Quiere mucho a Cristiano Ronaldo. Lo sigue por todo lado y se ha convertido casi que en su visión. Y es que el portugués es un gran ejemplo de trabajo, salir adelante y querer ser mejor en el día a día. Adora a Ronaldo y, seguramente, es con quien más se identifica por todo el trabajo que hace."

¿En Colombia sigue a alguien?

"A Juan Fernando Quintero. Le encanta el buen fútbol. También le gusta James Rodríguez, pero, en especial, 'Juanfer'. Tienen cosas parecidas, aunque Daniel es un poco más rápido y con algo más de cuerpo. Jhon Marío Ramírez, que en paz descanse, también era alguien a quien admiraba, por su pegada y visión de juego."

Ya fue convocado a la Selección Colombia-20, ¿Ven más cerca la de mayores?

"Fue una felicidad enorme. En la Sub-15, lo iban a llamar, pero no se dio. Luego pasó lo mismo en la Sub-17. Hasta que se dio en la Sub-20. Ellos no jugaban con un '10' neto, pero como Daniel se ha adaptado a jugar por los extremos y ha crecido en esa posición, ocurrió. Son logros que se alcanzan cuando se trabaja con juicio. Esperar qué pasa más adelante."