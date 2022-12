De Jersson González para algunos hinchas del América: ''No tengo miedo ''

El exvolante del club escarlata habló sobre los problemas del cuadro caleño y criticó a parte de la hinchada por los ataques al equipo.

América de Cali no pasa su mejor momento. Luego de la partida de la zona técnica de Jorge 'Polilla' Da Silva, el cuadro rojo no ha encontrado su rumbo y los malos resultados lo tienen en un disputa con su hinchada.

Jersson González, uno de los ídolos americanos, y quien se encontraba como director técnico interino del equipo, se desahogó este jueves en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

''Callé mucho tiempo y muchas cosas. No por miedo, si no porque no me correspondía‘’, inició González.

‘’El hincha debe ser hincha en las buenas, en las malas y en las peores. Me deja triste ver que al que pongan ahí lo van a amenzar, a presionar’’, comentó.

El caleño critió a las barras bravas del conjunto escarlata y aseguró que ‘’la barra está amenazando a la gente para que no vaya al estadio. El barra brava debe alentar en todo momento, como era antes, cuando yo debuté’’.

El estratega también se refirió a la cantidad de críticas que recibió de la hinchada y expresó que "no les gusta nada, si traen a un técnico no les gusta, si es otro tampoco, no dejan trabajar. Muchos quisieran estar acá pero no los dejan’’.

‘’No me da temor para nada. Esto lo digo con argumentos. Todos saben donde me pueden encontrar, eso no me da miedo, porque no estoy diciendo cosas malas’’, respondió cuando fue consultado por las represalias que podrían tomar tras sus declaraciones.

Por último, calificó a las redes sociales como ''un cáncer'' y zanjó las acusaciones sobre la salida de Jorge Da Silva: "hasta dijeron que le hice el 'cajón' a 'Polilla'. Que triste eso. El polilla es amigo mío’’, concluyó.

