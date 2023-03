De la mano de Gustavo Britos, Atlético Huila superó 2-1 al Once Caldas en el Plazas Alcid

Atlético Huila hizo respetar su casa, el estadio Guillermo Plazas Alcid, y de la mano de su goleador y figura Gustavo Britos se quedó con los tres puntos luego de vencer por 2-1 a Once Caldas, que sumó una nueva caída. El triunfo es valioso para el conjunto 'opita', ya que llegó a 10 puntos y ahora se ubica en la casilla número 14 de la Liga I-2023; por ahora toman un respiro en cuanto al tema del descenso.

Los dirigidos por Craviotto tuvieron que trabajar fuerte frente a un 'blanco-blanco' que inquietó constantemente su portería con jugadores clave como Dayro Moreno, Sherman Cárdenas y David Lemos. Entre estos tres pusieron en aprietos a la zaga huilense, que se defendía como podía.

Pero a los 15 minutos el Once Caldas pudo evidenciar en el marcador lo hecho en el terreno de juego y fue por medio de Dayro Moreno, quien remató con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo del golero del Huila, Jhon Figueroa. La asistencia fue de Luis Miranda.

Tras verse abajo en el marcador y con el apoyo de su fiel hinchada, Huila pudo anotar pronto el tanto de la igualdad. Gustavo Britos tras una buena acción en el área pudo vencer la resistencia de Gerardo Ortiz para la euforia de todos los presentes en las gradas.

En la parte complementaria, ambos equipos contaron con oportunidades de gol. Once Caldas tuvo las más claras con Sherman Cárdenas, pero el talentoso volante desperdició las oportunidades.

Pero el que sí logró concretar los errores del rival fue el Huila y otra vez por medio de Britos. Pelota de costado al área y Ortiz salió a 'cazar mariposas', la pelota le quedó servida a Leonardo Escorcia, quien habilitó al delantero argentino y al fondo de la red- 2-1 y el conjunto huilense remontaba el marcador.

Antes del tanto de Britos, Jaider Riquett se había ido expulsado en el Once Caldas.

En los últimos minutos Once Caldas tuvo claras opciones para igualar la contienda con Dayro Moreno y Sherman Cárdenas, pero no estuvieron certeros. Incluso, Cárdenas no aprovechó un error en la salida de Figueroa, se demoró en el remate a puerta y fue 'cazado' por un zaguero local que envió el balón al tiro de esquina.

Así las cosas, Huila sumó su tercera victoria en línea; todas remontado el marcador. Por su parte, Once Caldas, bajo la dirección técnica de Pedro Sarmiento, sumó una nueva caída.