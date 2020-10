De Macalister Silva a los hinchas de Millonarios: “No me le den a los 'pelaos', ayúdenlos”

El ambiente en Millonarios está caldeado y este viernes, el entrenamiento del equipo fue testigo de ello. Varios hinchas se acercaron, de manera pacífica, a la sede deportiva del club, para manifestar su inconformismo frente al mal rendimiento del 'embajador' durante el 2020.

Ante los reclamos de los aficionados, David Macalister Silva , uno de los referentes de Millonarios, salió a responder y puso el pecho a las críticas, dejando clara la postura de sus compañeros.

"¿Por qué salgo yo a darle la cara a ustedes? Porque siempre lo he hecho y porque ustedes lo merecen. Están en todo el derecho de estar descontento porque nosotros tampoco estamos contentos. Como ustedes están sufriendo a su manera, nosotros sufrimos a nuestra manera porque esto nos encierra a todos en una sola bola. Usted no se va a salvar y yo no me voy a salvar. Unos de ustedes dicen sentirlo más duro que nosotros, listo. Los 30 jugadores que estamos no son hinchas de Millonarios, está bien, pero sí le digo una cosa: son profesionales. Y frente al momento que estamos viviendo, ¿Qué más le puedo decir a ustedes? Si es que ustedes tienen la razón", afirmó.

Silva no terminó sin reconocer que la afición 'albiazul' siempre ha mostrado su aliento hacia al equipo aún en los momentos más duros, por eso pidió que siguieran alentando con la misma fuerza y convicción. Además, respaldó fervientemente a los juveniles del club, que han tenido protagonismo desde que volvió el fútbol.

"En un momento como este, yo no necesito esos gritos malos. Aliénteme, ayúdeme a ver que usted también tiene confianza en el equipo. Ustedes siempre lo han hecho, aclaro. Siempre han alentado en los momentos más 'verracos'. Pero, le dan a un ‘pelao’ que tiene dos años como profesional…¿Si me entiende? Ustedes me pueden dar a mi con todo porque yo entiendo y yo no tomo las cosas que ustedes me dicen a mal, yo las tomo a bien para esforzarme, mejorar y salir a hacer las cosas un poquito mejor y tratar de convencerlos. Pero no me les den los ‘pelaos’, ayúdenlos, pero no me les den. Yo me hago responsable aquí y salgo a darles la cara como a ustedes les gusta", apuntó.

Por último, Macalister pidió que mientras haya un 1% de posibilidades de seguir en carrera en las competiciones que lucha Millonarios, aún se debe creer en el equipo: "Somos 30 - 35 jugadores con los jóvenes, creamos en los 35. Por favor, se lo pido", concluyó quien es uno de los capitanes del elenco 'embajador'.