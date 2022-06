¡De no creer! No alcanzaron las medallas de campeón para todos los jugadores de Atlético Nacional

Este domingo 26 de junio, Atlético Nacional se consagró campeón de la Liga del fútbol colombiano, luego de vencer en la final al Deportes Tolima, con un resultado global de 4-3. Sin embargo, en medio de la premiación, ocurrió un suceso extraño.

Y es que, mientras que los jugadores del conjunto verdolaga no alcanzaron las medallas para todos los jugadores de la plantilla. Incluso no alcanzó el rótulo de figura para no recibir el preciado premio, pues Giovanni Moreno, Alexander Mejía, Sebastián Gómez, Jefferson Duque, que son jugadores destacados, se quedaron sin la presea.

Incluso, mientras Jarlan Barrera estaba haciendo la fila para recibir la medalla y ya se estaban agotando. Por ello, el volante, que marcó la anotación decisiva, dijo: "Yo que hice el gol del título no me puedo quedar sin medallita" y consiguió la última.

Los jugadores mencionados fueron a recibir el trofeo y celebrar con su compañeros, pero con la espinita de no tener en su pecho la presea anhelada por todos.

A pesar de esto, minutos después, en el terreno de juego se vio a Moreno, Mejía, Gómez y Duque con la medalla respectiva.

Para conseguir este campeonato, los 'verdolagas' no la tuvieron nada fácil, pues en el juego de este domingo, el Tolima los sorprendió en los primeros minutos y, antes de la primera parte, estaban 2-0 abajo. Pero Jarlan Barrera apareció en el minuto 90+1 y con un cabezazo le dio la estrella 17 a los antioqueños.

Atlético Nacional consiguió su título número 17 en el fútbol colombiano y se ratificó como el club más veces campeón del rentado local, de la mano del entrenador Hernán Dario Herrera, quien también fue jugador del cuadro verde.

Cabe recordar que los medellinenses no se coronaban en la Liga desde el año 2017 cuando, bajo la dirección de Reinaldo Rueda, derrotaron a Deportivo Cali.