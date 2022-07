De Rafael Dudamel a Martín Arzuaga: "Entiendo que estas comenzando en este mundo de los medios"

Después de conocerse su salida del banquillo técnico del Deportivo Cali, el profesor Rafael Dudamel habló con algunos medios de comunicación y explicó algunas situaciones. Así pasó en la entrevista con 'Espn', en donde de manera clara se refirió a algunos rumores de diferencias con jugadores y confrontó al aire a Martín Arzuaga, quien fue futbolista y que ahora hace parte del grupo de panelistas de la mencionada cadena.

“Es delicado, los rumores son especulaciones y de ahí al chisme hay un paso. Cuando tú no estás cerca del día a día en el camerino e irrumpes los códigos, son situaciones delicadas, que generan un matiz de opinión negativa”, afirmó de entrada el estratega venezolano cuando el exjugador colombiano le preguntó por supuestas discusiones con miembros del plantel profesional.

Seguido a eso, Dudamel contó que se despidió de todos los futbolistas, del cuerpo médico y hasta de algunos dirigentes cuando cerró su etapa en el Deportivo Cali.

“Tú que fuiste jugador hasta hace no mucho y que jugaste en equipos ganadores y que ganaste y perdiste, yo te puedo decir que pensé muy bien antes de ir a la sede y despedirme del plantel, del cuerpo médico, del presidente porque no quería que existiese una tensión. Pero si no hay hay algo, ni alguien que no me permita ir a despedirme, como me nació fui y solamente hubo abrazos, lagrimas, palabras reciprocas de agradecimiento y de buenos deseos. Las especulaciones están a un paso de ser chisme”, agregó.

Para terminar, Rafael Dudamel cerró hablándole específicamente a Martín Arzuaga, quien está ahora involucrado en los medios de comunicación

“Y si hubiese habido alguna diferencia, tu como futbolista, ¿dónde está el pecado? Somos hombres que compartimos día a día y que dentro del juego, ganar o no ganar, no pasa nada. Por eso yo te pido un poco de responsabilidad cuando quieras generar un matiz de opinión, de un argumento inexistente. Ya es mucha la emotividad dentro de la salida de un entrenador, como para empañarla con ese tipo de comentarios como el de anoche, que no te constan además, pero entiendo que estás comenzando en este mundo de los medios. Ayer lo sufriste como futbolista y hoy lo miras en la silla frío y tranquilo”, terminó el técnico venezolano.

