No, gracias.

Decepción samaria: Unión Magdalena perdió 3-1 con Once Caldas y solo duró un año en la Liga Las imprecisiones, el nerviosísimo y hasta la suerte no estuvo del lado del Unión Magdalena que fue derrotado 3-1 por Once Caldas. El ‘blanco blanco’ anotó por medio de Kevin Londoño y de Johan Carbonero, por duplicado; Juan Pereira descontó.